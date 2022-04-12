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Александр Васильев рассказал, что скоро придут новые иконы стиля

Александр Васильев рассказал, что скоро придут новые иконы стиля
Историк моды Александр Васильев признался, кто, по его мнению, может сейчас быть иконой стиля. Телеведущий хоть и вынужден в настоящий момент сделать паузу на телевидении, поскольку «Модный приговор» временно не выходит на Первом канале, продолжает активно говорить о красоте и моде со своими поклонниками. В своем телеграм-канале он решил обсудить с почитательницами, кто является сегодня иконой стиля (последние 10–15 лет). Поклонники предложили свои варианты, а историк моды — свой. Он выделил пять известных личностей: Чулпан Хаматову, Эвелину Хромченко, Сару Джессику Паркер, Викторию Бэкхем и Кейт Миддлтон. «Чтобы стать такой «дивой» нужно иметь как минимум всероссийскую популярность», — заметил Васильев.
Александр Васильев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Поклонники также называли Ренату Литвинову, Ирину Понаровскую, Лайму Вайкуле. «Времена, увы, меняются, и через несколько лет в России появятся новые стильные, эффектные женщины, которые будут открывать новые горизонты моды будущего. На что же нам обращать внимание, чтобы выбрать новую икону стиля: стиль в одежде, уровень вульгарности в гардеробе, вкус в выборе фильмов, вклад, который женщина делает в современную моду. Но погоня за подобными модными регалиями бессмысленна. Для женщины гораздо важнее найти внутреннюю и внешнюю гармонию, тогда придут и желаемые победы», — рассудил ведущий.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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