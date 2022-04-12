Александр Васильев рассказал, что скоро придут новые иконы стиля

Историк моды Александр Васильев признался, кто, по его мнению, может сейчас быть иконой стиля. Телеведущий хоть и вынужден в настоящий момент сделать паузу на телевидении, поскольку «Модный приговор» временно не выходит на Первом канале, продолжает активно говорить о красоте и моде со своими поклонниками. В своем телеграм-канале он решил обсудить с почитательницами, кто является сегодня иконой стиля (последние 10–15 лет). Поклонники предложили свои варианты, а историк моды — свой. Он выделил пять известных личностей: Чулпан Хаматову, Эвелину Хромченко, Сару Джессику Паркер, Викторию Бэкхем и Кейт Миддлтон. «Чтобы стать такой «дивой» нужно иметь как минимум всероссийскую популярность», — заметил Васильев.Александр Васильев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Поклонники также называли Ренату Литвинову, Ирину Понаровскую, Лайму Вайкуле. «Времена, увы, меняются, и через несколько лет в России появятся новые стильные, эффектные женщины, которые будут открывать новые горизонты моды будущего. На что же нам обращать внимание, чтобы выбрать новую икону стиля: стиль в одежде, уровень вульгарности в гардеробе, вкус в выборе фильмов, вклад, который женщина делает в современную моду. Но погоня за подобными модными регалиями бессмысленна. Для женщины гораздо важнее найти внутреннюю и внешнюю гармонию, тогда придут и желаемые победы», — рассудил ведущий.