Банкам придется оперативно рассекретить данные о финансовых операциях

Тема: Какие законы вступают в силу

04:07 Автор: Мария Соколова

Сотрудники оперативно-розыскных органов смогут в течение десяти дней после принятия судебного решения получить информацию из банков о финансовых операциях и счетах клиентов. Такой закон от 1 апреля 2022 года № 77-ФЗ вступает в силу 12 апреля.

Документ вносит изменения в законы «О банках и банковской деятельности» и «Об оперативно-розыскной деятельности». Сейчас банки также обязаны на основании судебных решений предоставлять оперативникам сведения о счетах, вкладах и финансовых операциях клиентов. Но срок предоставления таких справок не был указан в законодательстве.

Законы, вступающие в силу с 12 апреля

Теперь уточнили, что эту информацию банк обязан рассекретить в течение десяти дней со дня получения соответствующего постановления суда. Эта норма повысит эффективность работа сотрудников оперативно-розыскных органов по выявлению, раскрытию и предупреждению преступлений.

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