Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Банкам придется оперативно рассекретить данные о финансовых операциях

Банкам придется оперативно рассекретить данные о финансовых операциях

Банкам придется оперативно рассекретить данные о финансовых операциях

Тема: Какие законы вступают в силу


04:07  Автор: Мария Соколова



Сотрудники оперативно-розыскных органов смогут в течение десяти дней после принятия судебного решения получить информацию из банков о финансовых операциях и счетах клиентов. Такой закон от 1 апреля 2022 года № 77-ФЗ вступает в силу 12 апреля.

Документ вносит изменения в законы «О банках и банковской деятельности» и «Об оперативно-розыскной деятельности». Сейчас банки также обязаны на основании судебных решений предоставлять оперативникам сведения о счетах, вкладах и финансовых операциях клиентов. Но срок предоставления таких справок не был указан в законодательстве.

Законы, вступающие в силу с 12 апреля


Теперь уточнили, что эту информацию банк обязан рассекретить в течение десяти дней со дня получения соответствующего постановления суда. Эта норма повысит эффективность работа сотрудников оперативно-розыскных органов по выявлению, раскрытию и предупреждению преступлений.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.



#банки #персональные данные


90
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Иван Ургант может жить в Израиле, даже не работая, уверена Миро
Иван Ургант может жить в Израиле, даже не работая, уверена Миро
Милош Бикович встал на сторону Марата Башарова, который бил жен
Милош Бикович встал на сторону Марата Башарова, который бил жен
Количество игроков в Battlefield 2042 продолжает существенно падать
Количество игроков в Battlefield 2042 продолжает существенно падать
Студия Playdead (Limbo, Inside) показала арт своей новой игры
Студия Playdead (Limbo, Inside) показала арт своей новой игры
Как взбодриться в пасмурную погоду: народные советы, практики и хитрости
Как взбодриться в пасмурную погоду: народные советы, практики и
Жена Константина Ивлева поделилась фото с новорожденной дочкой
Жена Константина Ивлева поделилась фото с новорожденной дочкой
Александр Васильев рассказал, что скоро придут новые иконы стиля
Александр Васильев рассказал, что скоро придут новые иконы стиля
Capcom Arcade 2nd Stadium официально представили — одну игру дадут бесплатно
Capcom Arcade 2nd Stadium официально представили — одну игру дадут
Рынок облачных игр быстро растет, к 2024 году ожидается рост в 4 раза
Рынок облачных игр быстро растет, к 2024 году ожидается рост в 4 раза
Лунный день сегодня 12 апреля 2022 года
Лунный день сегодня 12 апреля 2022 года
Почему болеют домашние растения: несколько важных примет
Почему болеют домашние растения: несколько важных примет
16 странных тенденций оформления бровей, решиться на которые смогут только самые смелые девушки
16 странных тенденций оформления бровей, решиться на которые смогут

Топ на сегодня

Мотивирующие цитаты для Тельцов
Мотивирующие цитаты для Тельцов
Бывший муж Ксении Бородиной рассказал о своей эмиграции
Бывший муж Ксении Бородиной рассказал о своей эмиграции
Жена Моргенштерна обнажилась на пляже
Жена Моргенштерна обнажилась на пляже
Сын Сергея Жукова начал работать в театре
Сын Сергея Жукова начал работать в театре
Полнолуние в апреле 2022 года: дата и характеристика
Полнолуние в апреле 2022 года: дата и характеристика

Еще по теме

Депутаты предложили уточнить порядок доступа правоохранителей к банковской тайне
ЦБ разработал закон о запрете на выезд банкиров за рубеж
МФЦ будет предоставлять сведения о трудовом стаже
Экстремистские материалы предложили заносить в банк данных