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Capcom Arcade 2nd Stadium официально представили — одну игру дадут бесплатно

Capcom Arcade 2nd Stadium официально представили — одну игру дадут бесплатно


Издательство Capcom официально представило второй сборник аркадных игр — Capcom Arcade 2nd Stadium. В него, как и в первый сборник, войдет аркадная классика компании. Заявлено, что сборник выйдет на Xbox One, Playstation 4, Switch и PC. Дата релиза пока не называется, но ранее в базе данных Microsoft Store обнаруживали этот сборник с датой выхода 22 июля 2022 года.

Сейчас Capcom не называет полный список игр, которые войдут в Capcom Arcade 2nd Stadium. Известно, что таких игр будет 32 штуки. При этом, игроки смогут получить бесплатно одну полноценную игру из сборника — SonSon. Напомним, в случае с первым сборником одну игру тоже предлагают бесплатно.

Еще одну игру обещают раздать бесплатно покупателям сборника Capcom Arcade 2nd Stadium по предзаказу — это проект Three Wonders. Ниже можно посмотреть на скриншоты двух заявленных, на данный момент, игр сборника.


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По материалам: newxboxone

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