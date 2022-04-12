Дмитрий Шепелев отдал сынишку в Еврейский детсад

39-летний ведущий Дмитрий Шепелев признался за что ему было стыдно. Поп-звезда вскоре после родов заболела онкологией. Жанна ушла из жизни, когда ее сыну было лишь два года. После похорон Шепелев поссорился с родителями бывшей гражданской жены. Вследствие этого шоумен сам долгое время занимался воспитанием Платона. Дмитрий отдал мальчика в московский детский сад. Там звездный сын подружился с девочкой Ладой. После этого завязался роман у их родителей. Экс-ведущий программы «ДОстояние РЕспублики» в последние четыре года живет вместе с дизайнером Екатериной Тулуповой.Дмитрий Шепелев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Сегодня уроженец Минска сообщил, какой детский сад посещали его сын и приемная дочь. «Наши дети ходили в еврейский детский сад, в котором, помимо прочих, было одно важное правило — туда запрещено было приносить игрушки-оружие. Игрушечные автоматы, пистолеты, ножички и звёздочки ниндзя, водные ружья — всё под запретом. Мне очень понравилось это правило, и я принял его, что называется, на вооружение и для нашей семьи. У наших детей оружия никогда не было», — рассказал Шепелев. Бывший избранник солистки группы «Блестящие» подчеркнул, что считает правильным табу на баловство оружием. Вместе с тем, телеведущий сам подарил ребенку оружие. «Не так давно один из друзей сына попросил в качестве подарка на день рождения ружье шерифа. Я, конечно, купил, но должен признаться, дарить было где-то даже стыдно», — написал Дмитрий в своем Telegram-канале.