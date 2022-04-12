Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дмитрий Шепелев отдал сынишку в Еврейский детсад

Дмитрий Шепелев отдал сынишку в Еврейский детсад
39-летний ведущий Дмитрий Шепелев признался за что ему было стыдно.    Поп-звезда вскоре после родов заболела онкологией. Жанна ушла из жизни, когда ее сыну было лишь два года. После похорон Шепелев поссорился с родителями бывшей гражданской жены. Вследствие этого шоумен сам долгое время занимался воспитанием Платона. Дмитрий отдал мальчика в московский детский сад. Там звездный сын подружился с девочкой Ладой. После этого завязался роман у их родителей. Экс-ведущий программы «ДОстояние РЕспублики» в последние четыре года живет вместе с дизайнером Екатериной Тулуповой. 
Дмитрий Шепелев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Сегодня уроженец Минска сообщил, какой детский сад посещали его сын и приемная дочь. «Наши дети ходили в еврейский детский сад, в котором, помимо прочих, было одно важное правило — туда запрещено было приносить игрушки-оружие. Игрушечные автоматы, пистолеты, ножички и звёздочки ниндзя, водные ружья — всё под запретом. Мне очень понравилось это правило, и я принял его, что называется, на вооружение и для нашей семьи. У наших детей оружия никогда не было», — рассказал Шепелев. Бывший избранник солистки группы «Блестящие» подчеркнул, что считает правильным табу на баловство оружием. Вместе с тем, телеведущий сам подарил ребенку оружие. «Не так давно один из друзей сына попросил в качестве подарка на день рождения ружье шерифа. Я, конечно, купил, но должен признаться, дарить было где-то даже стыдно», — написал Дмитрий в своем Telegram-канале.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Рианна снялась для Vogue и рассказала о беременности и романе с A$AP Rocky
Рианна снялась для Vogue и рассказала о беременности и романе с A$AP
Представили больше 10 минут нового геймплея Hello Neighbor 2
Представили больше 10 минут нового геймплея Hello Neighbor 2
В Apex Legends исправили проблему со сторонними контроллерами на Xbox Series X | S
В Apex Legends исправили проблему со сторонними контроллерами на Xbox
В Адыгее пройдет конкурс «PROКОСМОС»
В Адыгее пройдет конкурс «PROКОСМОС»
В кампанию Halo Infinite можно играть от третьего лица, благодаря моду
В кампанию Halo Infinite можно играть от третьего лица, благодаря моду
Официально: Bugsnax добавят в Game Pass в день релиза на Xbox — уже в апреле
Официально: Bugsnax добавят в Game Pass в день релиза на Xbox — уже в
Eiyuden Chronicle: Rising выходит 10 мая на Xbox, сразу в Game Pass
Eiyuden Chronicle: Rising выходит 10 мая на Xbox, сразу в Game Pass
Татьяна Лазарева рассказала свое мнение об уехавших звездах
Татьяна Лазарева рассказала свое мнение об уехавших звездах
Дмитрий Шепелев отдал сынишку в Еврейский детсад
Дмитрий Шепелев отдал сынишку в Еврейский детсад
Гершевицкая Ирина Степановна
Гершевицкая Ирина Степановна
Halo: Master Chief Collection получает большое обновление: новый режим, кроссплатформа и прочее
Halo: Master Chief Collection получает большое обновление: новый
Представлена игра Hell is Us — приключенческий экшен для консолей нового поколения
Представлена игра Hell is Us — приключенческий экшен для консолей

Топ на сегодня

Анна Хилькевич призналась, почему не сбежала за рубеж
Анна Хилькевич призналась, почему не сбежала за рубеж
Подросшую дочь-именинницу Агнии Дитковските показала Татьяна Лютаева
Подросшую дочь-именинницу Агнии Дитковските показала Татьяна Лютаева
Настасья Самбурская показала, какой была в студенческие годы
Настасья Самбурская показала, какой была в студенческие годы
Виктория Боня посмеялась над модным брендом
Виктория Боня посмеялась над модным брендом
Почему болеют домашние растения: несколько важных примет
Почему болеют домашние растения: несколько важных примет

Еще по теме

Дмитрий Шепелев отдыхает с сыном Платоном у моря
Дмитрий Шепелев рассказал о своей эмиграции
Жанна Фриске, последние новости о семье певицы сегодня, 24.02.2016: Шепелев отказывается отдавать Платона
Сын Дмитрия Шепелева заинтересовался вопросами секса