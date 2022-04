Еженедельная распродажа игр для Xbox — скидки до 19 апреля

Вадим Карасев





Сейчас в Microsoft Store идет крупная весенняя распродажа игр, в рамках которой предлагается более 650 проектов и дополнений к ним со скидками. Продлится эта распродажа до 21 апреля, но Microsoft не забывает и про еженедельные скидки, которые сегодня обновились.

На фоне крупной распродажи еженедельные скидки выглядят незначительными — со скидками можно приобрести всего около 60 позиций. Вот эти еженедельные скидки, которые будут актуальны до 19 апреля:

Название игрыБез скидкиСо скидкойСкидка (%)Just Dance 2022 Deluxe Edition$59,99$26,9955%с GoldGeneration Zero®$29.99$11.9960%Hasbro Family Fun Pack — Super Edition$59,99$14,9975%с GoldWorld War Z: Aftermath$39,99$23,9940%с GoldTERMINATOR: RESISTANCE$39,99$19,9950%с GoldYoutubers Life 2$39,99$27,9930%с GoldMudRunner$29,99$7,4975%с GoldFOR HONOR : MARCHING FIRE EDITION$59,99$14,9975%с GoldArtists of the World Bundle$79,99$19,9975%с GoldAssassin’s Creed® Chronicles: China$9,99$3,9960%с GoldAssassin’s Creed® Chronicles: Индия$9,99$3,9960%с GoldAssassin’s Creed® Chronicles: Россия$9,99$3,9960%с GoldMOPCKOЙ БOЙ$14,99$5,9960%с GoldBunny Bundle$9,99$5,9940%с GoldFull Spectrum Warrior$8,14$2,0375%с GoldGenetic Disaster$14,99$2,9980%с GoldGreedFall$39,49$15,7960%с GoldHeroes & Villains Bundle$35,99$8,9975%с GoldHistorical Trilogy$49,99$17,4965%с GoldLiege Dragon$14,99$8,9940%с GoldMarenian Tavern Story: Patty and the Hungry God$19,99$9,9950%с GoldMudRunner — American Wilds Expansion$9,99$3,9960%с GoldOthercide$29,99$11,9960%с GoldOutbreak: The Nightmare Chronicles Definitive Edition$14,99$5,9960%с GoldPersian Nights 2: The Moonlight Veil (Xbox Version)$14,99$3,7475%с GoldRAW — Realms of Ancient War$4,88$1,4670%с GoldSephirothic Stories$14,99$7,4950%с GoldSpace Station Sprint$9,99$4,9950%с GoldThe Surge 2$29,99$7,4975%с GoldTour de France 2018$19,99$3,9980%с GoldUnder the Jolly Roger$17,99$10,7940%с GoldWWZ Upgrade to Aftermath$19,99$12,9935%с GoldYonder: The Cloud Catcher Chronicles — XBS|X$29.99$14.950%HoPiKo$6.99$1.3980%World War Z — Explorer Weapon Skin Pack$4.99$3.236%World War Z: Aftermath — Zeke Hunter Weapons Pack$4.99$3.236%Boom Blaster$4.99$3.236%Etherborn$16.99$6.761%Sleepin’ Deeply$5.99$2.067%Squad Killer$4.99$2.452%Hellbreachers$4.99$2.452%Flaskoman$4.99$2.942%Macrotis: A Mother’s Journey$11.99$4.761%Titan Chaser$3.49$2.626%Galaxy Champions TV$6.99$3.451%No Man’s Sky$59.99$29.9950%SIMULACRA$11.99$7.736%The Infectious Madness of Doctor Dekker$12.99$6.451%Crossroads Inn$29.99$14.950%Help Will Come Tomorrow$19.99$4.975%Super Soccer Blast: America vs Europe$9.99$3.961%Big Pharma$29.99$7.475%The Journey Down: Chapter One$6.99$1.776%The Journey Down: Chapter Two$19.99$4.975%From Heaven To Earth$6.99$5.226%BUTCHER$9.99$2.971%Crystal Ortha$14.99$8.9940%Dragon Lapis$14.99$8.9940%Fernz Gate$14.99$7.4950%Happi Basudei$4.99$3.922%