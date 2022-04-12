Гершевицкая Ирина Степановна

Вадим Карасев

Гершевицкая Ирина Степановна

Гершевицкая Ирина Степановна занимает должность заместителя директора ГК «Халтек» уже более 29 лет. За эти годы, организация смогла пройти путь от небольшой фирмы, до лидера российского рынка в сфере предоставления инжиниринг-услуг, который является сертифицированным представителем в России более 20 мировых компаний. Сегодня замдиректора решает много производственных вопросов, предпринимает все необходимые шаги для масштабирования бизнеса, в том числе по переговорам с партнерами и клиентами. Главная цель организации – предоставление эффективных услуг прогрессивного инжиниринга в машиностроительной сфере.

Чтобы реализовывать поставленные задачи, применяются инновационные разработки западных производителей с дальнейшей их адаптацией под реалии российского рынка. В компании «Халтек» клиенты могут рассчитывать на комплексное обслуживание, от создания проектов производственных линий и поставки новейшего оборудования, до внедрения новейших технологических парков. За счет этого, организация быстро и эффективно реализует проекты по техническому перевооружению в машиностроительной сфере, совершенствует собственные мощности для производства продукции высшего качества, а также упрочнения позиций на рынке.

За более чем 29 лет работы, компания смогла добиться больших успехов в сфере инжиниринга. Один из них – открытие УТЦ «Халтек», где сегодня проводится обучение и стажировка молодых специалистов, которые в дальнейшем могут стать частью большой команды профессионалов. В Учебном центре есть все необходимое для эффективного решения задач, начиная участком механической обработки со станками «MAZAK» (Япония) и измерительной лабораторией, заканчивая участками для изготовления и перетачивания инструментов. У учебных классах есть новейшие симуляторы стоек станков. Хранение инструментов, оснастки от известных брендов хранится на собственном консигнационном складе.

Предприятие ведет непрерывную работу в сфере технологического обеспечения компания из разных промышленных сфер. Вице-президент является представителем компании на крупных форумах, где обсуждаются вопросы развития направлений в космической промышленности. За счет больших производственных и технических возможностей, любое решение адаптируется под задачи клиента.

Благотворительность, помощь церквям, забота о сотрудниках от Гершевицкой И.С.

Руководители «Халтек» активно участвуют в благотворительности, помогают нуждающимся людям. Замдиректора компании лично уделяет этому вопросу пристальное внимание, посещает детдома, оказывает материальную поддержку людям, которые нуждаются в лечении тяжелых заболеваний. В частности, Ирина Степановна. посещает с благотворительной миссией ЦСР «РАДИУС» и Школу №88 «Улыбка» в городе Ульяновск. Для детей закупается все необходимое, начиная продуктами, сладкими подарками и игрушками, заканчивая компьютерной техникой для обучения и развития.

Позитивная атмосфера в коллективе компании – во многом заслуга вице-президента. Кроме достойной заработной платы и всевозможных бонусов, сотрудникам выделяют путевки в санатории, организовываются экскурсионные программы. Есть возможность бесплатного посещения бассейна (круглый год). Любые расходы на передвижение работников до здания организации оплачиваются руководством компании, равно как и мобильная связь и питание.

Любую информацию об организации, а также заместителей директора Гершевицкой И.С. можно узнать на haltec.ru.



