Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Гершевицкая Ирина Степановна

Гершевицкая Ирина Степановна

Гершевицкая Ирина Степановна занимает должность заместителя директора ГК «Халтек» уже более 29 лет. За эти годы, организация смогла пройти путь от небольшой фирмы, до лидера российского рынка в сфере предоставления инжиниринг-услуг, который является сертифицированным представителем в России более 20 мировых компаний. Сегодня замдиректора решает много производственных вопросов, предпринимает все необходимые шаги для масштабирования бизнеса, в том числе по переговорам с партнерами и клиентами. Главная цель организации – предоставление эффективных услуг прогрессивного инжиниринга в машиностроительной сфере.

Чтобы реализовывать поставленные задачи, применяются инновационные разработки западных производителей с дальнейшей их адаптацией под реалии российского рынка. В компании «Халтек» клиенты могут рассчитывать на комплексное обслуживание, от создания проектов производственных линий и поставки новейшего оборудования, до внедрения новейших технологических парков. За счет этого, организация быстро и эффективно реализует проекты по техническому перевооружению в машиностроительной сфере, совершенствует собственные мощности для производства продукции высшего качества, а также упрочнения позиций на рынке.

За более чем 29 лет работы, компания смогла добиться больших успехов в сфере инжиниринга. Один из них – открытие УТЦ «Халтек», где сегодня проводится обучение и стажировка молодых специалистов, которые в дальнейшем могут стать частью большой команды профессионалов. В Учебном центре есть все необходимое для эффективного решения задач, начиная участком механической обработки со станками «MAZAK» (Япония) и измерительной лабораторией, заканчивая участками для изготовления и перетачивания инструментов. У учебных классах есть новейшие симуляторы стоек станков. Хранение инструментов, оснастки от известных брендов хранится на собственном консигнационном складе.

Предприятие ведет непрерывную работу в сфере технологического обеспечения компания из разных промышленных сфер. Вице-президент является представителем компании на крупных форумах, где обсуждаются вопросы развития направлений в космической промышленности. За счет больших производственных и технических возможностей, любое решение адаптируется под задачи клиента.

Благотворительность, помощь церквям, забота о сотрудниках от Гершевицкой И.С.

Руководители «Халтек» активно участвуют в благотворительности, помогают нуждающимся людям. Замдиректора компании лично уделяет этому вопросу пристальное внимание, посещает детдома, оказывает материальную поддержку людям, которые нуждаются в лечении тяжелых заболеваний. В частности, Ирина Степановна. посещает с благотворительной миссией ЦСР «РАДИУС» и Школу №88 «Улыбка» в городе Ульяновск. Для детей закупается все необходимое, начиная продуктами, сладкими подарками и игрушками, заканчивая компьютерной техникой для обучения и развития.

Позитивная атмосфера в коллективе компании – во многом заслуга вице-президента. Кроме достойной заработной платы и всевозможных бонусов, сотрудникам выделяют путевки в санатории, организовываются экскурсионные программы. Есть возможность бесплатного посещения бассейна (круглый год). Любые расходы на передвижение работников до здания организации оплачиваются руководством компании, равно как и мобильная связь и питание.

Любую информацию об организации, а также заместителей директора Гершевицкой И.С. можно узнать на haltec.ru.


# Бизнес

Последние новости

Гершевицкая Ирина Степановна
Гершевицкая Ирина Степановна
Halo: Master Chief Collection получает большое обновление: новый режим, кроссплатформа и прочее
Halo: Master Chief Collection получает большое обновление: новый
Представлена игра Hell is Us — приключенческий экшен для консолей нового поколения
Представлена игра Hell is Us — приключенческий экшен для консолей
Жена Моргенштерна может получить внушительную сумму после развода
Жена Моргенштерна может получить внушительную сумму после развода
Аккаунт недели. Телеграм-канал журналиста Константина Говоруна "Врен о Японии для туриста"
Аккаунт недели. Телеграм-канал журналиста Константина Говоруна
Камила Валиева заработала больше всех фигуристок в олимпийский сезон
Камила Валиева заработала больше всех фигуристок в олимпийский сезон
Милош Бикович признался, как стал гражданином России
Милош Бикович признался, как стал гражданином России
В Life is Strange Remastered Collection теперь доступен режим 60 FPS на Xbox Series X
В Life is Strange Remastered Collection теперь доступен режим 60 FPS
Еженедельная распродажа игр для Xbox — скидки до 19 апреля
Еженедельная распродажа игр для Xbox — скидки до 19 апреля
Мотивирующие цитаты для Близнецов
Мотивирующие цитаты для Близнецов
Эти 3 игры с сегодняшнего дня доступны в подписке Game Pass
Эти 3 игры с сегодняшнего дня доступны в подписке Game Pass
Ольга Орлова рассказала о будущем ребенке
Ольга Орлова рассказала о будущем ребенке

Топ на сегодня

Игру Unsouled добавят в Game Pass в день релиза — в конце апреля
Игру Unsouled добавят в Game Pass в день релиза — в конце апреля
Подросшую дочь-именинницу Агнии Дитковските показала Татьяна Лютаева
Подросшую дочь-именинницу Агнии Дитковските показала Татьяна Лютаева
Наталья Рудова отравилась в дорогом ресторане
Наталья Рудова отравилась в дорогом ресторане
Анна Хилькевич призналась, почему не сбежала за рубеж
Анна Хилькевич призналась, почему не сбежала за рубеж
Настасья Самбурская показала, какой была в студенческие годы
Настасья Самбурская показала, какой была в студенческие годы

Еще по теме

Запрет на алкоголь в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра вступил в силу
Индекс PMI сферы услуг РФ в июне вырос до 53,8 пункта с 51,8 пункта
Казанскому предпринимателю предъявлено обвинение в хищении 437 миллионов рублей
Honda и Yamaha станут партнерами