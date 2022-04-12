Государство профинансирует фильмы дебютантов
Тема: Какие законы вступают в силу
06:07 Автор: Ольга Шульга
Режиссёры-дебютанты смогут снять фильм за счёт государства. Соответствующий закон вступает в силу 12 апреля.
Речь идёт о фильмах, которые молодые специалисты создали в течение пяти лет после получения дипломов.
На поддержку государства смогут рассчитывать режиссеры художественных, анимационных и документальных дебютных фильмов, окончившие профильные вузы кинематографии. Также поддержку окажут создателям некоммерческого кино.
Законы, вступающие в силу с 12 апреля
Деньги на съемку фильмов будут перечислять по итогам конкурса. Ежегодно Минкульт планирует с помощью этого механизма пускать в производство не менее 20 фильмов-дебютов.
Выделенные средства можно будет потратить не только на съёмки картин, но и на их прокат.
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