Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Государство профинансирует фильмы дебютантов

Государство профинансирует фильмы дебютантов

Тема: Какие законы вступают в силу


06:07  Автор: Ольга Шульга



Режиссёры-дебютанты смогут снять фильм за счёт государства. Соответствующий закон вступает в силу 12 апреля.

Речь идёт о фильмах, которые молодые специалисты создали в течение пяти лет после получения дипломов.

На поддержку государства смогут рассчитывать режиссеры художественных, анимационных и документальных дебютных фильмов, окончившие профильные вузы кинематографии. Также поддержку окажут создателям некоммерческого кино.

Законы, вступающие в силу с 12 апреля


Деньги на съемку фильмов будут перечислять по итогам конкурса. Ежегодно Минкульт планирует с помощью этого механизма пускать в производство не менее 20 фильмов-дебютов.

Выделенные средства можно будет потратить не только на съёмки картин, но и на их прокат.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.



#кино #деньги


361
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Эти 3 игры с сегодняшнего дня доступны в подписке Game Pass
Эти 3 игры с сегодняшнего дня доступны в подписке Game Pass
Ольга Орлова рассказала о будущем ребенке
Ольга Орлова рассказала о будущем ребенке
Татьяна Брухунова высказалась о смене фамилии после свадьбы с Петросяном
Татьяна Брухунова высказалась о смене фамилии после свадьбы с
Иван Ургант может жить в Израиле, даже не работая, уверена Миро
Иван Ургант может жить в Израиле, даже не работая, уверена Миро
Милош Бикович встал на сторону Марата Башарова, который бил жен
Милош Бикович встал на сторону Марата Башарова, который бил жен
Количество игроков в Battlefield 2042 продолжает существенно падать
Количество игроков в Battlefield 2042 продолжает существенно падать
Студия Playdead (Limbo, Inside) показала арт своей новой игры
Студия Playdead (Limbo, Inside) показала арт своей новой игры
Как взбодриться в пасмурную погоду: народные советы, практики и хитрости
Как взбодриться в пасмурную погоду: народные советы, практики и
Жена Константина Ивлева поделилась фото с новорожденной дочкой
Жена Константина Ивлева поделилась фото с новорожденной дочкой
Александр Васильев рассказал, что скоро придут новые иконы стиля
Александр Васильев рассказал, что скоро придут новые иконы стиля
Capcom Arcade 2nd Stadium официально представили — одну игру дадут бесплатно
Capcom Arcade 2nd Stadium официально представили — одну игру дадут
Рынок облачных игр быстро растет, к 2024 году ожидается рост в 4 раза
Рынок облачных игр быстро растет, к 2024 году ожидается рост в 4 раза

Топ на сегодня

18 интересных фотографий из автомастерских, где не просто крутят гайки, но порой происходит весёлое безумие
18 интересных фотографий из автомастерских, где не просто крутят
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 11 по 17 апреля 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 11 по 17 апреля 2022 года
Игру Unsouled добавят в Game Pass в день релиза — в конце апреля
Игру Unsouled добавят в Game Pass в день релиза — в конце апреля
В Иркутской области проходят программы ранней профориентации
В Иркутской области проходят программы ранней профориентации
Ксения Собчак опять сбежала из страны
Ксения Собчак опять сбежала из страны

Еще по теме

Фильмы начинающих режиссёров предлагают оплачивать из бюджета
Отечественные кинопроизводители получат господдержку
В России планируют увеличить поддержку начинающих кинематографистов
Иностранным компаниям стало выгоднее снимать фильмы в России