Halo: Master Chief Collection получает большое обновление: новый режим, кроссплатформа и прочее

Вадим Карасев





Сборник Halo: The Master Chief Collection продолжает поддерживаться разработчиками даже после релиза Halo Infinite, несмотря на отсутствие планов у разработчиков сборника по запуску новых сезонов. Вышло очередное крупное обновление для сборника со множеством важных изменений:

В режиме «Перестрелка» в игре Halo 3: ODST теперь можно сражаться с Потопом.Добавили три новых типа Потопа.Вражеские фракции будут меняться в аркадном варианте режима «Перестрелка».Кампании Halo 3 и Halo 3:ODST теперь можно пройти в кооперативе с включенным кроссплатформенным мультиплеером между Xbox и PC.

Было внесено немало других изменений, в основном в Halo 3: ODST — ознакомиться с ними можно здесь.

Разработчики в будущем планируют и дальше обновлять сборник Halo, добавляя новые функции и улучшая уже имеющиеся в сборнике игры.