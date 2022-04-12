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Halo: Master Chief Collection получает большое обновление: новый режим, кроссплатформа и прочее

Halo: Master Chief Collection получает большое обновление: новый режим, кроссплатформа и прочее


Сборник Halo: The Master Chief Collection продолжает поддерживаться разработчиками даже после релиза Halo Infinite, несмотря на отсутствие планов у разработчиков сборника по запуску новых сезонов. Вышло очередное крупное обновление для сборника со множеством важных изменений:



В режиме «Перестрелка» в игре Halo 3: ODST теперь можно сражаться с Потопом.



Добавили три новых типа Потопа.



Вражеские фракции будут меняться в аркадном варианте режима «Перестрелка».



Кампании Halo 3 и Halo 3:ODST теперь можно пройти в кооперативе с включенным кроссплатформенным мультиплеером между Xbox и PC.

Было внесено немало других изменений, в основном в Halo 3: ODST — ознакомиться с ними можно здесь.

Разработчики в будущем планируют и дальше обновлять сборник Halo, добавляя новые функции и улучшая уже имеющиеся в сборнике игры.

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По материалам: newxboxone

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