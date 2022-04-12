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Иван Ургант может жить в Израиле, даже не работая, уверена Миро

Иван Ургант может жить в Израиле, даже не работая, уверена Миро
По слухам, ведущий и актер Иван Ургант распродает имущество и собирается эмигрировать. Артист только однажды ответил на слухи о своей эмиграции в Израиль. «Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», — сказал он своим поклонникам. Сейчас ведущий вроде бы вернулся и даже занялся срочной продажей своей дорогой недвижимости в «Москве-Сити» и элитном поселке столицы. По крайней мере, его папа Андрей Ургант говорит, что сын в Москве. Однако сам Иван предпочитает больше не общаться с журналистами и поклонниками. Блогер Лена Миро не сомневается, что сообщения о продаже ведущим «квадратных метров» соответствуют истине. И полагает, что вырученные деньги станут отличной финансовой подушкой для Ивана в Израиле, куда он якобы переедет.
Иван Ургант - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По мнению акулы пера, этих средств хватит на то, чтобы вообще не работать за рубежом, тем более Урганта вряд ли возьмут на местное телевидение, у них и своих звезд хватает. В качестве подработки у Ивана Урганта наверняка будут небольшие заказы за средние деньги на ведение свадеб, корпоративов, частных вечеринок. Ведь в Израиле много русскоговорящих эмигрантов, которые остановят свой выбор на Иване. «Впрочем, я бы не стала особо переживать ни за Максима (Галкина. — Прим. авт.), ни за Ванечку. Свое они уже заработали и вполне могут жить просто так. Да, не особо шикуя, но что ж поделать? Многим и такая жизнь недоступна», — сказала Миро в своем «ЖЖ».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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