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Эти 3 игры с сегодняшнего дня доступны в подписке Game Pass

Эти 3 игры с сегодняшнего дня доступны в подписке Game Pass


Сегодня, 12 апреля, подписка Game Pass пополняется 3 новым проектами. Игроков на PC ожидают 3 новые игры в подписке, а на консолях Xbox добавят только один новый проект. Следующие 3 игры уже доступны в подписке:



Life Is Strange: True Colors (Xbox, PC, xCloud) – 12 апреля



Panzer Corps 2 (PC) [email protected] – 12 апреля



The Dungeon of Naheulbeuk (PC) [email protected] – 12 апреля

Отметим, что проект The Dungeon of Naheulbeuk ранее добавляли в подписку Game Pass, поэтому он доступен и на консолях тоже. При этом, игра имеет поддержку Xbox Play Anywhere.

Life Is Strange: True Colors


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Life is Strange: True Colors

В истории популярной серии Life is Strange начинается следующий этап — вам предстоит познакомиться с новой главной героиней и раскрыть волнующую тайну!
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Panzer Corps 2


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Panzer Corps 2

Легкий в освоении и в то же время очень глубокий пошаговый игровой процесс означает, что именно от продуманности Ваших действий, а не от скорости реакции будет зависеть исход сражений.
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The Dungeon of Naheulbeuk


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The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos — Chicken Edition

Готовы окунуться в тактическую ролевую игру, до краёв наполненную обаянием, юмором и сумасшедшими персонажами?!
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# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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Эти 3 игры с сегодняшнего дня доступны в подписке Game Pass
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