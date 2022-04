Эти 3 игры с сегодняшнего дня доступны в подписке Game Pass

Вадим Карасев





Сегодня, 12 апреля, подписка Game Pass пополняется 3 новым проектами. Игроков на PC ожидают 3 новые игры в подписке, а на консолях Xbox добавят только один новый проект. Следующие 3 игры уже доступны в подписке:

Life Is Strange: True Colors (Xbox, PC, xCloud) – 12 апреляPanzer Corps 2 (PC) [email protected] – 12 апреляThe Dungeon of Naheulbeuk (PC) [email protected] – 12 апреля

Отметим, что проект The Dungeon of Naheulbeuk ранее добавляли в подписку Game Pass, поэтому он доступен и на консолях тоже. При этом, игра имеет поддержку Xbox Play Anywhere.

Life Is Strange: True Colors

Life is Strange: True Colors

В истории популярной серии Life is Strange начинается следующий этап — вам предстоит познакомиться с новой главной героиней и раскрыть волнующую тайну!

Panzer Corps 2

Panzer Corps 2

Легкий в освоении и в то же время очень глубокий пошаговый игровой процесс означает, что именно от продуманности Ваших действий, а не от скорости реакции будет зависеть исход сражений.

The Dungeon of Naheulbeuk

The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos — Chicken Edition

Готовы окунуться в тактическую ролевую игру, до краёв наполненную обаянием, юмором и сумасшедшими персонажами?!

