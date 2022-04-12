Юлия Меньшова призналась, что растеряна и не может строить планы на будущее

Актриса Юлия Меньшова рассказала, что переживает в последние полтора месяца. Юлия Меньшова пожаловалась на то, что за последние полтора месяца её жизнь изменилась кардинальным образом. Актриса больше не может строить далеко идущие планы, как она привыкла. Из-за этого у неё возникает чувство растерянности. Пока что Меньшова не придумала, как бороться с хаосом в голове. «Понятно, что ничего не понятно. Понятно, что все, на что можно было опираться раньше, накрылось медным тазом. Понятно, что мир трещит по швам», — говорит Меньшова.Юлия Меньшова-архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) Юлия по-прежнему работает по графику: выступает в театре и снимает интервью для своего YouTube-канала. При этом она не понимает, что её ждет, например, летом. «Что касается планов, то на их месте — одно большое слепое пятно. Планов, пожалуй, больше нет», — обреченно признается актриса. Несмотря на это, Меньшова ранее объявила, что не собирается следовать примеру некоторых коллег, уехавших из страны. Вскоре после новостей об эмиграции Чулпан Хаматовой в СМИ писали о том, что дочь Веры Алентовой тоже пакует чемоданы. Однако Юлия опровергла эти слухи и сказала, что не собирается переезжать за границу.Кстати, звезды, покинувшие свои дома в феврале, постепенно возвращаются обратно. Не так давно, например, вернулась снимавшая жилье в Израиле Ксения Собчак. А накануне выяснилось, что скоро окажется дома и Егор Крид, уставший от жизни в Дубае.