Как взбодриться в пасмурную погоду: народные советы, практики и хитрости

Вадим Карасев

Пасмурная погода очень многих людей вводит в депрессию. Не всем нравится, когда за окном ветер и дождь, нет солнца. В такую погоду нужно уметь взбодриться. Настало время узнать, как это сделать быстрее всего.

Ранее мы рассказывали о шепотках на плохую погоду, которые добавляют сил в пасмурные дни. Это эффективное оружие в борьбе против уныния, но на стало время узнать и о других способах победить апатию, когда на небе нет солнца, а на душе камень.

Народный совет

Самое простое, что можно сделать — это выпить согревающий энергетический напиток, приготовленный из трав. Для этого вам понадобится смесь таких трав как женьшень, мята, имбирь, мелисса, ромашка. Можно какие-то элементы не использовать, но желательно, чтобы отвар был приготовлен из них всех. Он практически сразу приведет вас в чувства и поможет пережить ненастную погоду, победить плохое настроение, взбодриться.

Согласно приметам, очень хорошо помогает взбодриться прохладная, но не ледяная вода. Пейте ее побольше в течении дня, чтобы пасмурная погода не влияла на вас слишком негативно.

Ложитесь спать пораньше, чтобы раньше вставать. Если вы чувствуете, что в конце дня силы вас покинули. Не грустите. День все равно подходит к концу. Вы можете немного раньше пойти спать, чтобы утром легче встать на ноги. Хороший, крепкий и здоровый сон — лучший лекарь души и тела.

Практики против апатии

Дыхательные практики. Есть «разгонная» практика, которая делается следующим образом. Выдохните весь воздух, который есть у вас в легких, потом очень глубоко вдохните, а затем резко расслабьтесь, чтобы излишки воздуха сами вышли. Теперь начинайте резко и сильно вдыхать, а потом расслабляться, выпуская излишки, не применяя для этого силу своих легких. Повторите это около тридцати раз, после чего вы совершенно точно почувствуете резкий скачок позитивной энергии. Это произойдет из-за кислорода, который обогатит клетки вашего тела. Ваша энергетика резко повысится, вы почувствуете себя более сильными.

Также можно помедитировать. Эта практика будет хороша в том случае, если вам нужно не разогнать себя, а, наоборот, замедлить и успокоить нервы. Включите расслабляющую музыку, займите удобное для вас положение, закройте глаза. Представьте себе яркое солнце, вы стоите в теплой и спокойной воде — в озере или в реке. Побудьте в этой атмосфере и попробуйте представить себе какие-то детали — птиц, деревья, солнце, горы. Чем дольше вы сможете фокусироваться на образах, тем лучше.

Советы экспертов в области биоэнергетики

Больше бывайте на свежем воздухе. Недаром говорят, что клин клином вышибается. Если на улице пасмурно, оденьтесь и просто погуляйте. Такая погода вводит нас в состояние апатии, поэтому нам кажется, что дома в такие минуты лучше всего, но это не так. На улице как было хорошо, так и осталось. Разумеется, что в самый разгар ливня гулять идти не стоит, но как только стихия перестала бушевать, можно одеться и прогуляться.

Включите свет. Чем темнее на улице, тем светлее должно быть дома. Это избавит вас от сонливости и поможет легче пережить проблемы с плохим настроением. Если на улице пасмурно, ни в коем случае не сидите в темноте. Так вы всё только усугубите.

Больше двигайтесь. В пасмурную погоду или зимой, когда световой день максимально короткий, занимайтесь почаще спортом. Не переутомляйтесь при этом, чтобы не лишаться всех сил. Очень полезно ходить, бегать, делать растяжку, заниматься йогой.

Слушайте веселую музыку. Веселую или хотя бы нейтральную. Главное, чтобы она не была грустной и не вгоняла вас в депрессию. Энергетика позитивных песен будет помогать вам в обретении хорошего настроения. Также полезно слушать звуки тибетских чаш, звуки природы.

Общайтесь с приятными людьми. Это очень важный пункт. Если вам грустно или напало уныние, обязательно найдите возможность встретиться с друзьями. Не важно, где именно это произойдет. Вам нужно пообщаться с теми, кто вам максимально приятен. Тут есть еще один важный совет и хитрость. Речь идет об объятиях. Когда мы обнимаемся с близким и приятным нам человеком, наше тело вырабатывает окситоцин — гормон, снижающий стресс, тревогу.

Займитесь любимым делом. У каждого человека есть хобби. Воспользуйтесь пасмурной погодой, чтобы с чистой душой заняться тем. Что приносит вам максимум удовольствия. Гормоны счастья помогут раскрыть чакры и побороть негатив.

Кушайте больше цитрусовых, ягод. Такие продукты очень хороши в периоды дождей, холодов и отсутствия солнечного света. Они помогут вам взбодриться и наполнить организм полезными углеводами.