Количество игроков в Battlefield 2042 продолжает существенно падать

Вадим Карасев





Вышедшая в ноябре 2021 года игра Battlefield 2042 продолжает стремительно терять аудиторию, на что обратил внимание портал VGC. Согласно данным SteamCharts, 11 апреля впервые с момента запуска игры количество игроков в ней снизилось до отметки ниже 1000 человек. В среднем, за последние 30 дней в Steam в игру Battlefield 2042, согласно информации SteamCharts, играло 1963 игрока, что тоже заметно ниже показателей, которые были еще несколько месяцев назад.





Если сравнить Battlefield 2042 с Halo Infinite, которая вышла тогда же в ноябре 2021 года (именно в ноябре игрокам стал доступен мультиплеер шутера в рамках бета-версии), за последние 30 дней в среднем в него одновременно играло 5767 игроков в Steam. Но стоит напомнить, что Halo Infinite имеет условно-бесплатный мультиплеер, в отличие от Battlefield 2042.

При этом, Battlefield 2042 имеет заметно меньше игроков онлайн, чем Battlefield V. В шутере Battlefield V за последние 30 дней средний показатель онлайна — 11588 игроков в Steam.

Напомним, в Battlefield 2042 все еще не стартовал первый сезон — его обещают запустить летом.