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Кудрин: Прогноз снижения ВВП на 2022 год будет больше 10%

Кудрин: Прогноз снижения ВВП на 2022 год будет больше 10%

10:01  Автор: Варвара Комарова


Источник: Прайм



Минфин совместно с Минэкономразвития уточняют прогноз по ВВП на текущий год, об этом сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, передает РИА «Новости».

По его словам, официальный прогноз снижения будет больше 10 процентов.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, рост ВВП России в прошедшем году составил 4,7%, а его объем в текущих ценах — 131,015 триллиона рублей.

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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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