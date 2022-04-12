Лунный день сегодня 12 апреля 2022 года

Вадим Карасев

Каждый день может приносить вам удачу, если вы будете следовать рекомендациям астрологов. В лунном календаре на 12 апреля отражены прогнозы, которые позволят избежать нежелательного развития событий.

Лунная энергетика переменчива, поэтому эксперты помогут вам использовать фазы Луны себе во благо. Вторник — самый сложный день из всех, согласно статистике, но сегодня не только статистика не на нашей стороне. Еще Юпитер и Нептун будут в опасном аспекте друг с другом, так что смотреть нужно в оба.

Фаза Луны: начинается 11 лунный день. Растущая Луна третий день во Льве, а это значит, что ночное светило снова будет испускать правильную и благоприятную энергетику. Возможно, ее частично хватит для того, чтобы решить проблемы, порождаемые планетами.

Магнитные бури 12 апреля: солнечная активность минимальна, поэтому магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

физическая активность;объективность;спокойствие;рассудительность;самостоятельность.прием гостей;динамика и спешка;флирт.

Огненный Знак Льва благоприятно воздействует на эмоции, но это не все равно позволяет нам заниматься домашними хлопотами в достаточной мере. Например, сегодня можно сделать перестановку мебели по правилам фэн-шуй, поработать немного на участке. Уделять время генеральной уборке астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно не рекомендуют. Это неплохое время для планового переезда. Хозяйки в этот день смогут порадовать близких необычными блюдами. Звать гостей нежелательно, потому что Нептун и Юпитер создадут некий диссонанс в общении.

Одежда и талисманы удачи на этот вторник

Влияние Льва сильно отражается на настроении и удаче, поэтому астрологи рекомендуют внимательно отнестись к выбору цвета одежды. Тем, кто планирует заниматься важными денежными вопросами и уходить с головой в работу, удачу принесет красный цвет. Для вынужденных переговоров подойдут успокаивающие оттенки голубого.

Лучшими камнями этих суток выступают обереги стихии Воды: аксинит, флюорит, лунный камень. Энергетика этих минералов помогает бороться со страхами, дает дополнительную защиту от врагов, а также позволяет быть менее подавленными. Также полезными окажутся защитные свойства серебра.

Любовь и общение в 11 лунный день

Как было сказано выше, негативный аспект двух больших планет создаст трудности в общении и взаимопонимании. Поэтому много общения сегодня будет неправильным выбором. Романтика и флирт тоже будут протекать не без трудностей. Именно поэтому сегодня лучше сфокусироваться на делах и уединении.





Астрологи отмечают, что 12 апреля — относительно благоприятное время для заключения брачных союзов, но не для новых знакомств и романтических свиданий. В этот день влюбленные люди смогут вывести отношения на новый уровень. Тем, кто находится в поисках. Лучше сфокусироваться на чем-то ином.

Финансы и работа 12 апреля

День удачен для финансовых операций и сделок, а также для крупных приобретений и вложений средств, обмена валют. Избежать неприятностей поможет внимание к мелочам, а также отказ от работы с токсичными и сложными людьми, которые вызывают недоверие и бурю отрицательных эмоций.

В деловой среде удача ждет тех, кто сможет быть максимально самодостаточным и постарается занять нейтральную позицию. Объективная оценка всему, что происходит в этот день, спасет от негатива и споров, а также поможет найти общий язык с самыми строптивыми клиентами.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Этот вторник будет благоприятен для любого вида физической активности, поэтому 12 апреля можно смело начинать курс упражнений, покупать абонементы в спортзал или бассейн. Умеренные физические нагрузки помогут избавиться от переизбытка энергии и сохранить хорошее настроение.

В целом день может быть довольно динамичным, поэтому есть риск сильно устать. Если вы почувствуете отток энергии, то лучше не добивать себя домашними делами и выяснением отношений. Отдохните как следует в спокойной обстановке за любимым занятием.