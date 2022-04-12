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Мельников назвал сферы, требующие «нового взгляда» в рамках Союзного государства

Мельников назвал сферы, требующие «нового взгляда» в рамках Союзного государства

12:04  Автор: Никита Вятчанин



Все сферы жизнедеятельности Союзного государства России и Белоруссии, жизнь и благополучие граждан двух стран должны быть максимально надежно от защищены от возможных негативных внешних воздействий. Об этом 12 апреля заявил зампредседателя Госдумы Иван Мельников на международной конференции «Стратегия развития Союзного государства в условиях глобальных геополитических тенденций», которая состоялась в пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Москве.

Он отметил, что совместные геополитические инициативы России и Белоруссии сегодня приобретают особую актуальность. «Для нас как законодателей было бы интересно рассматривать правовые аспекты данных процессов. Но мы не можем оставаться в стороне от обсуждения практических шагов, которые предпринимаются по данным направлениям», — отметил вице-спикер Госдумы.


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По его словам, беспрецедентное внешнее давление на экономику России заставляет по-новому взглянуть в рамках совместных программ на валютное регулирование и валютный контроль Союзного государства, на интеграцию платежных систем двух стран, на информационную безопасность и другие сферы. Отдельно он выделил обеспечение продовольственной безопасности Союзного государства — по словам Мельникова, обсуждаемые на конференции вопросы по данной тематике охватывают широкий комплекс практических мер. «Это касается как прямой поддержки сельхозпроизводителей, так и производителей сельскохозяйственной техники», — уточнил законодатель.

«Текущая геополитическая ситуация характеризуется чрезвычайно высокой динамикой. Но в любом случае все сферы жизнедеятельности России и Белоруссии, Союзного государства, жизнь и благополучие наших граждан должны быть максимально надежно от защищены от возможных негативных воздействий. И где, как не в реализации союзных программ, мы сможем наметить будущее развития Союзного государства», — заявил Иван Мельников.



#Белоруссия


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По материалам: pnp.ru

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