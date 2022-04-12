Милош Бикович признался, как стал гражданином России

Актер Милош Бикович рассказал, как получил российское гражданства. Известный сербский артист много лет живет в России. Не так давно он получил гражданство нашей страны. В интервью Ирине Шихман артист рассказал, почему переехал жить именно к нам.Милош Бикович - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Мне позвонили из администрации президента и спросили — как я смотрю на то, чтобы стать гражданином России. Хочу сказать, что в этой стране я живу уже 10 лет, активно работаю. Я с удовольствием принял предложение», — заявил он. При этом Бикович подчеркнул, что он не хотел бы работать в политике, ему нравится его профессия.