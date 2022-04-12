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Милош Бикович встал на сторону Марата Башарова, который бил жен

Милош Бикович встал на сторону Марата Башарова, который бил жен
Актер Милош Бикович не понимает, зачем вычеркивать талантливого актера отовсюду. Артист — не только востребованный актер, но и режиссер, а также совладелец кинокомпании в Сербии. В прошлом году он представил анимационный фильм Puffins Impossible, где одного из персонажей озвучил Джонни Депп. Милош признался, что ему важнее талант артиста, а не его репутация. Милош Бикович дал откровенное интервью Ирине Шихман. Ведущая спросила, связывает ли он появление Джонни Деппа в сербских проектах с полной «отменой» того в США. «Меня пугает то, что в демократическом мире кого-то «закэнсилили» (от англ. cancel — отмена, прим. «З-ая.ру»), — ответил актер. «Ты считаешь не надо относиться по-другому к мужчине, который, возможно, бил жену?» — удивилась теледива.
Марат Башаров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, уже несколько лет Депп судится с экс-супругой Эмбер Херд. Блондинка обвинила актера в домашнем насилии. Испорченная репутация закрыла звезде дорогу в голливудское кино. Он подвергся критике со стороны общественности, с ним стали разрывать контракты крупные кинокомпании. «Если ты сделал что-то не так, ты за это заплатил в суде. Это твоя вина, твое наказание, — негодует Милош. — А чтобы тебя забанили везде… Не знаю, как такое назвать. Не одобряю такой вид цензуры. Существует суд, но, чтобы тебя еще и общество наказывало… Где грань? Он может сделать плохое, как и каждый человек. Но не забывайте, что он гениальный артист». Шихман поинтересовалась, пригласил бы Бикович в таком случае Марата Башарова который ранее публично признался, что жестоко избивал избранниц. Две его бывшие супруги задокументировали факты насилия, но до суда дело так и не дошло. «Для меня важно, как он играет, что делает в кадре. Не возьму, если он потенциально может кого-то убить и так далее. Но мне не нравится в сегодняшней повестке во всем мире то, что каждый человек теперь берет на себя право судить, причем безответственно. Например, писать комментарии. И мы на это ориентируемся, как будто это верифицированное мнение, даже не зная, кто все эти люди, которые пишут. Вот что пугает», — сказал актер в YouTube-шоу «А поговорить?».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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