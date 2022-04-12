Милош Бикович встал на сторону Марата Башарова, который бил жен

Актер Милош Бикович не понимает, зачем вычеркивать талантливого актера отовсюду. Артист — не только востребованный актер, но и режиссер, а также совладелец кинокомпании в Сербии. В прошлом году он представил анимационный фильм Puffins Impossible, где одного из персонажей озвучил Джонни Депп. Милош признался, что ему важнее талант артиста, а не его репутация. Милош Бикович дал откровенное интервью Ирине Шихман. Ведущая спросила, связывает ли он появление Джонни Деппа в сербских проектах с полной «отменой» того в США. «Меня пугает то, что в демократическом мире кого-то «закэнсилили» (от англ. cancel — отмена, прим. «З-ая.ру»), — ответил актер. «Ты считаешь не надо относиться по-другому к мужчине, который, возможно, бил жену?» — удивилась теледива.Марат Башаров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, уже несколько лет Депп судится с экс-супругой Эмбер Херд. Блондинка обвинила актера в домашнем насилии. Испорченная репутация закрыла звезде дорогу в голливудское кино. Он подвергся критике со стороны общественности, с ним стали разрывать контракты крупные кинокомпании. «Если ты сделал что-то не так, ты за это заплатил в суде. Это твоя вина, твое наказание, — негодует Милош. — А чтобы тебя забанили везде… Не знаю, как такое назвать. Не одобряю такой вид цензуры. Существует суд, но, чтобы тебя еще и общество наказывало… Где грань? Он может сделать плохое, как и каждый человек. Но не забывайте, что он гениальный артист». Шихман поинтересовалась, пригласил бы Бикович в таком случае Марата Башарова который ранее публично признался, что жестоко избивал избранниц. Две его бывшие супруги задокументировали факты насилия, но до суда дело так и не дошло. «Для меня важно, как он играет, что делает в кадре. Не возьму, если он потенциально может кого-то убить и так далее. Но мне не нравится в сегодняшней повестке во всем мире то, что каждый человек теперь берет на себя право судить, причем безответственно. Например, писать комментарии. И мы на это ориентируемся, как будто это верифицированное мнение, даже не зная, кто все эти люди, которые пишут. Вот что пугает», — сказал актер в YouTube-шоу «А поговорить?».