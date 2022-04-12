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Минприроды: компании не заинтересованы в попутной добыче редких металлов

Минприроды: компании не заинтересованы в попутной добыче редких металлов

16:57  Автор: Екатерина Кутузова



Российские компании на сегодняшний день не заинтересованы в попутной добыче редких металлов. Об этом заявил 12 апреля представитель Минприроды Владимир Родионов в ходе круглого стола в Совете Федерации о совершенствовании законодательства в сфере добычи редкоземельных металлов.

«В настоящее время попутная добыча редких металлов у нас почти не осуществляется, и это является серьезной проблемой. Тут много существует факторов, в том числе и налоговый, и технологический, но компании не заинтересованы в их извлечении. В итоге осуществляется добыча основного компонента, а попутные редкие (металлы. — Прим. ред.) уходят в отвалы или просто не извлекаются, и идут на передел с основным сырьем», — сказал он.

Для повышения инвестиционной привлекательности проектов по разработке редких металлов Минприроды совместно с другими ведомствами ведет работу по совершенствованию налогового законодательства, пояснил Родионов.

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По материалам: pnp.ru

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