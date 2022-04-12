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Официально: Bugsnax добавят в Game Pass в день релиза на Xbox — уже в апреле

Официально: Bugsnax добавят в Game Pass в день релиза на Xbox — уже в апреле


Разработчики из студии Young Horses официально объявили о планах добавить свою игру Bugsnax в подписку Game Pass в день релиза. А выйдет игра уже 28 апреля 2022 года. Будет доступен проект в Game Pass, как на Xbox, так и на PC.

Bugsnax — приключенческая игра от первого лица, в которой предстоит собирать жуков и змей, чтобы скармливать их своим друзьям. Всего в игре более 100 жуков, большой игровой остров, имеется сюжетная линия с различными загадками и тайнами.

Игра Bugsnax вышла на Playstation 4, Playstation 5 и в Epic Games еще в 2020, теперь же она доберется до консолей Xbox.


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По материалам: newxboxone

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