Официально: Bugsnax добавят в Game Pass в день релиза на Xbox — уже в апреле

Вадим Карасев





Разработчики из студии Young Horses официально объявили о планах добавить свою игру Bugsnax в подписку Game Pass в день релиза. А выйдет игра уже 28 апреля 2022 года. Будет доступен проект в Game Pass, как на Xbox, так и на PC.

Bugsnax — приключенческая игра от первого лица, в которой предстоит собирать жуков и змей, чтобы скармливать их своим друзьям. Всего в игре более 100 жуков, большой игровой остров, имеется сюжетная линия с различными загадками и тайнами.

Игра Bugsnax вышла на Playstation 4, Playstation 5 и в Epic Games еще в 2020, теперь же она доберется до консолей Xbox.

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