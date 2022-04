Официально: Certain Affinity теперь работает над Halo Infinte — ходят слухи, что над «Королевской битвой»

Вадим Карасев





Студия Certain Affinity активно взаимодействует с командами Xbox, часто выступая в качестве студии-поддержки. Однако уже появлялись сообщения от инсайдеров, что команда может работать и над крупным собственным проектом, но пока это официально не подтверждено.

Но сегодня студия Certain Affinity подтвердила другой слух, который появлялся в январе этого года от инсайдеров. Команда Certain Affinity привлечена к работе над Halo Infinite, и теперь об этом сообщили официально. Более того, она не просто работает над Halo Infinte, а «углубляет свои отношения с 343 Industries» и им доверено «дальнейшее развитие Halo Infinite новыми и захватывающими способами». Такое заявление студия Certain Affinity сделала в Twitter с объявлением о наборе специалистов.

Обратим внимание, что инсайдеры ранее сообщали, что именно команде Certain Affinity студия 343 Industries отдала разработку режима «Королевской битвы» для Halo Infinite, который, по их информации, сейчас имеет кодовое название Project Tatanka.