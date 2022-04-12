Ольга Орлова рассказала о будущем ребенке

Певица и ведущая Ольга Орлова взыскалась о новых мужчинах. Артистка в прошлом сентябре второй раз вышла замуж. Свадьбу экс-солистка «Блестящих» сыграла в тайне ото всех и рассказала о торжестве лишь спустя пару месяцев. До сих пор артистка не раскрывает личность супруга – известно лишь, что Валерию 54 года и он занимается бизнесом. И лишь некоторые подробности личной жизни знаменитость все же соглашается обсуждать с поклонниками. Так, Орлова призналась, что всерьез подумывает второй раз стать мамой. Все знают, что у Ольги подрастает сын от первого мужа Александра Карманова. Отпрыск пары появился на свет в 2001 году, а три года спустя его родители развелись. Потом экс-солистка «Блестящих» долгое время не могла встретить достойного кавалера. Но сейчас она уверена, что наконец-то нашла свою вторую половинку. Поэтому нет ничего удивительного, что певица не против родить Валерию наследника, если позволит ее здоровье.Ольга Орлова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я в таком возрасте, в котором к этому нужно относиться, как к Божьему дару. Но в любом случае я не против снова стать мамой», — сообщила Орлова в программе «Звезды сошлись» на НТВ. У супругов вскоре будут и подходящие условия для того, чтобы воспитывать малыша: как раз сейчас активно идет строительство их нового загородного дома. Пока звездная пара живет у певицы вместе с ее сыном Артемом и многочисленными домашними питомцами, но рассчитывает уже в ближайшее время разместиться с большим комфортом. И в новом коттедже наверняка можно будет обустроить детскую для ребенка.