Почему болеют домашние растения: несколько важных примет

Вадим Карасев

Приметы с растениями довольно точны, потому что наши зеленые друзья достаточно точно реагируют на любые изменения в энергетике домочадцев и дома в целом. Эксперты рассказали о чем говорит болезнь растений.

Все эксперты в области биоэнергетики уверены в том, что растения в доме очень полезны. К сожалению, иногда они быстро вянут и болеют. Это могут объяснить народные приметы.

Восточная примета из фэн-шуй

Согласно учению фэн-шуй, растения четко показывают нам то, какая энергетика преобладает в доме — темная Ша или светлая Ци. Если верить восточным приметам, то увядшие растения указывают на то, что между темной и светлой энергией идет постоянная борьба за территорию в вашем доме. Если верх берут негативные потоки, растение начинает умирать.

Стоит помнить о том, что растение реагирует не в целом на энергетику дома, а на потоки, которые проходят исключительно через то место, где оно стоит. Вы можете передвигать растения на новые места, чтобы выяснять, где стоит добавить света или навести порядок, повесить картину, поставить талисман или убрать зеркало. Все эти действия полезны и могут исправить ситуацию в кротчайшие сроки.

Проблемы в семье

Если вы видите, что растения начинают увядать, задумайте о том, что происходит между вами и вашими близкими, которые живут в доме. Растения начинают болеть и увядать в том случае, если люди часто ругаются, недовольны друг другом, врут друг другу. Приметы говорят о том, что растения являются некой лакмусовой бумажкой доверия и позитива в доме. Если вы пришли к кому-то в гости и увидели, что растения увядшие и больные, значит ваши друзья или близкие частенько ругаются.

Проблем с растениями не бывает в тех домах, где царит гармония. Наоборот, в таких дома все приживается максимально быстро.

Порча и сглаз

Порча и сглаз могут лежать как на одном, так и на всех домочадцах сразу. Возможно, что вы носите на себе негатив, которым одаривает вас кто-то из окружения. Растение, которое погибло или завяло, скорее всего, приняло на себя основной удар и впитало негатив. В таком случае стоит не просто выбросить растение, а вынести его на улицу и закопать, отблагодарив его таким образом.

Лучше всего, согласно народным наблюдениям, впитывает в себя негатив герань, но любые другие растения тоже имеют такое свойство. Если у вас дома благоприятная атмосфера. Но растения все равно постоянно гибнут, попробуйте найти в доме подклад — магический предмет-вампир, который лишает домочадцев энергии.

Болезни

Увядающие растения могут брать на себя даже ваши болезни, когда человеку плохо на душе или физически, растение может частично забирать плохое настроение, помогая человеку оставаться здоровым. Это работает при любых недугах. Растения способны излечивать депрессию, как и домашние животные, но в отличии от последних, растения могут погибнуть от переизбытка плохой энергии. Если вам плохо на душе, нет ничего удивительно в том, что ваши растения завяли. Как их не поливай и как за ними не ухаживай, они будут продолжать излечивать вас и вашу душу ценой своей жизни.

Важная примета об уже погибших растениях

Если ваше растение безнадежно и безвозвратно увяло и погибло, от него нужно избавиться как можно быстрее. Если верить приметам, то погибшее растение впитало в себя максимум негативной энергии. Если оно стоит долго в вашем доме. То накопленную отрицательную энергетику оно постепенно начнет возвращать окружающей среде. Если есть сомнение относительно того, сможете вы спасти растение или нет, лучше от него избавиться поскорее.

Приметы говорят о том, что одно увядшее растение может заразить негативом другое, которое стоит рядом. Именно поэтому проблемные и больные растения лучше ставить поодаль от остальных.