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Показали новый геймплей Evil Dead: The Game, до релиза игры остается месяц

Показали новый геймплей Evil Dead: The Game, до релиза игры остается месяц


Разработчики игры Evil Dead: The Game, созданной по культовой серии фильмов, показали новый геймплей проекта. Небольшое 7-минутное видео по игре представили совместно с журналом Game Informer, на обложке которого появится Evil Dead: The Game. В ближайшее время на портале будут размещать больше информации о проекте от студии Saber. Ниже можно посмотреть новое геймплейное видео Evil Dead: The Game.


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Напомним, что релиз игры Evil Dead: The Game состоится через месяц — проект выпустят 13 мая на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах. Игра, в первую очередь, нацелена на кооператив, но обещают и одиночные миссии.

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По материалам: newxboxone

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