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Представили больше 10 минут нового геймплея Hello Neighbor 2

Представили больше 10 минут нового геймплея Hello Neighbor 2


6 декабря 2022 года состоится релиз игры Hello Neighbor 2 на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах. Сразу после релиза игра будет доступна в подписке Game Pass.

Сейчас игроки, которые оформили предварительный заказ Hello Neighbor 2, могут опробовать проект в рамках бета-версии. Портал GameInformer опубликовал больше 10 минут нового геймплея Hello Neighbor 2 — видео можно посмотреть ниже. Стоит сказать, что бета-версия Hello Neighbor 2 — это не кусок игры, а демонстрация механик и игрового мира. Разработчики подчеркивают, что в бета-версии нельзя узнать сюжет самой игры, она не содержит спойлеров.


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Напомним, что релиз игры Hello Neighbor 2 уже несколько раз переносился. Теперь же разработчики считают, что успеют закончить с проектом до 6 декабря 2022 года. Уже заявлено несколько DLC для игры после релиза.

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По материалам: newxboxone

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