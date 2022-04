Представили больше 10 минут нового геймплея Hello Neighbor 2

Вадим Карасев





6 декабря 2022 года состоится релиз игры Hello Neighbor 2 на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах. Сразу после релиза игра будет доступна в подписке Game Pass.

Сейчас игроки, которые оформили предварительный заказ Hello Neighbor 2, могут опробовать проект в рамках бета-версии. Портал GameInformer опубликовал больше 10 минут нового геймплея Hello Neighbor 2 — видео можно посмотреть ниже. Стоит сказать, что бета-версия Hello Neighbor 2 — это не кусок игры, а демонстрация механик и игрового мира. Разработчики подчеркивают, что в бета-версии нельзя узнать сюжет самой игры, она не содержит спойлеров.

Watch this video on YouTube

Напомним, что релиз игры Hello Neighbor 2 уже несколько раз переносился. Теперь же разработчики считают, что успеют закончить с проектом до 6 декабря 2022 года. Уже заявлено несколько DLC для игры после релиза.