Представлена игра Hell is Us — приключенческий экшен для консолей нового поколения

Вадим Карасев





Разработчики из студии Rogue Factor (известны по Mordheim: City of the Damned и Necromunda: Underhive Wars) анонсировали, совместно с издательством Nacon, новый проект — приключенческий экшен Hell is Us. Игра разрабатывается на Unreal Engine 5 для Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Она должна выйти в 2023 году, пока точная дата релиза не называется.

Hell is Us — приключенческий экшен от третьего лица, действия которого разворачиваются в разгар гражданской войны. Главному герою предстоит раскрыть свое прошлое и противостоять существам, напавших на регион. В пресс-релизе игры Hell is Us говорится, что главные враги в игре — «существа, которые напоминают памятники и надгробия».

Ниже можно посмотреть первый тизер игры Hell is Us.

