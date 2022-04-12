Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Представлена игра Hell is Us — приключенческий экшен для консолей нового поколения

Представлена игра Hell is Us — приключенческий экшен для консолей нового поколения


Разработчики из студии Rogue Factor (известны по Mordheim: City of the Damned и Necromunda: Underhive Wars) анонсировали, совместно с издательством Nacon, новый проект — приключенческий экшен Hell is Us. Игра разрабатывается на Unreal Engine 5 для Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Она должна выйти в 2023 году, пока точная дата релиза не называется.

Hell is Us — приключенческий экшен от третьего лица, действия которого разворачиваются в разгар гражданской войны. Главному герою предстоит раскрыть свое прошлое и противостоять существам, напавших на регион. В пресс-релизе игры Hell is Us говорится, что главные враги в игре — «существа, которые напоминают памятники и надгробия».






Ниже можно посмотреть первый тизер игры Hell is Us.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Halo: Master Chief Collection получает большое обновление: новый режим, кроссплатформа и прочее
Halo: Master Chief Collection получает большое обновление: новый
Представлена игра Hell is Us — приключенческий экшен для консолей нового поколения
Представлена игра Hell is Us — приключенческий экшен для консолей
Жена Моргенштерна может получить внушительную сумму после развода
Жена Моргенштерна может получить внушительную сумму после развода
Аккаунт недели. Телеграм-канал журналиста Константина Говоруна "Врен о Японии для туриста"
Аккаунт недели. Телеграм-канал журналиста Константина Говоруна
Камила Валиева заработала больше всех фигуристок в олимпийский сезон
Камила Валиева заработала больше всех фигуристок в олимпийский сезон
Милош Бикович признался, как стал гражданином России
Милош Бикович признался, как стал гражданином России
В Life is Strange Remastered Collection теперь доступен режим 60 FPS на Xbox Series X
В Life is Strange Remastered Collection теперь доступен режим 60 FPS
Еженедельная распродажа игр для Xbox — скидки до 19 апреля
Еженедельная распродажа игр для Xbox — скидки до 19 апреля
Мотивирующие цитаты для Близнецов
Мотивирующие цитаты для Близнецов
Эти 3 игры с сегодняшнего дня доступны в подписке Game Pass
Эти 3 игры с сегодняшнего дня доступны в подписке Game Pass
Ольга Орлова рассказала о будущем ребенке
Ольга Орлова рассказала о будущем ребенке
Татьяна Брухунова высказалась о смене фамилии после свадьбы с Петросяном
Татьяна Брухунова высказалась о смене фамилии после свадьбы с

Топ на сегодня

18 интересных фотографий из автомастерских, где не просто крутят гайки, но порой происходит весёлое безумие
18 интересных фотографий из автомастерских, где не просто крутят
Игру Unsouled добавят в Game Pass в день релиза — в конце апреля
Игру Unsouled добавят в Game Pass в день релиза — в конце апреля
В Иркутской области проходят программы ранней профориентации
В Иркутской области проходят программы ранней профориентации
Наталья Рудова отравилась в дорогом ресторане
Наталья Рудова отравилась в дорогом ресторане
Ольга Бузова переживает горечь и боль
Ольга Бузова переживает горечь и боль

Еще по теме

Представили планы развития Hell Let Loose на консолях — обещают паритет с PC-версией игры
Анонсирована игра Forever Skies — экшен с элементами выживания для Xbox Series X | S
Анонсирована игра MATCHO для консолей нового поколения и PC
Little Bug выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S в конце ноября