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Рената Литвинова сделала громкое заявление из Парижа

Рената Литвинова сделала громкое заявление из Парижа
Актриса Рената Литвинова прислала медицинские документы, доказывающие, что она проходит лечение в Париже. Рената Литвинова больше месяца живет за границей. Она путешествует между Францией и Бельгией. В Париже у звезды сериала «Граница: Таежный роман» есть шикарная квартира, а в Антверпене учится дочь актрисы от миллиардера Леонида Добровского. На днях Рената Литвинова сделал пугающее заявление. Экстравагантная артистка угодила в больницу. Она публиковала фотографии из палаты. Изможденная знаменитость сильно похудела.
Рената Литвинова в больнице И вот теперь заговорила о тяжелых временах. «С нами случилась беда, но мы должны сохранять себя и помнить, что зло никак не может прикинуться добром», — вздыхает женщина.
Рената Литвинова На чужбине Литвинова не пропадет. У блондинки имеется богатый покровитель. Говорят, именно он и оплачивает все хотелки 55-летней красавицы. Несмотря на роскошь, в которой живет гламурная дива, она все же скучает по российской столице. О Москве ей напомнили птицы, которых она ласково называет по прозвищу домашнего питомца — голубя Сережа. «Выход в город. Встретила моих Сереж из прошлой московской жизни. Такой раскосяк… Моя родная мама и много кто ждут меня в Москве…» — пишет блондинка.
Рената Литвинова в Париже радуется птицам Мама Литвиновой — хирург. Когда будущей звезде театра и кино исполнился год, ее родители развелись. Алиса Михайловна растила дочь одна. Девочка всегда чувствовала любовь и заботу родительницы, именно она привила ей интерес к искусству — мама и дочка часто ходили в кино, о чем с большой теплотой вспоминает Рената.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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