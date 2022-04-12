Рианна снялась для Vogue и рассказала о беременности и романе с A$AP Rocky

Вадим Карасев

Рианна, которая сейчас на третьем триместре беременности, стала героиней нового выпуска американского Vogue. На обложке певица позирует в кружевном комбинезоне Alaïa, а для фотосессии (автором снимком стала легендарная Энни Лейбовиц) внутри журнала Рианна примерила наряды Marc Jacobs, Rick Owens, Saint Laurent, а также черное шифоновое платье, созданное Гленном Мартенсом для Jean Paul Gaultier.





Рианна

В интервью Рианна рассказала, как переносит беременность, а также о своих отношениях с отцом ребенка A$AP Rocky. Певица отметила, что пока не заметила в себе каких-то перемен в связи с тем, что скоро станет матерью, и остается той, кто она есть.

Рианна, действительно, не изменяет себе: певица активно ведет светскую жизнь и просто не покидает страницы модной хроники, удивляя, а иногда и шокируя своими нарядами.

Когда я узнала, что беременна, я подумала про себя: ни за что не пойду за покупками ни в какой отдел для будущих мам. Извините, но наряжаться — это слишком весело. Я не позволю этой части жизни исчезнуть, потому что мое тело меняется,

— сказала Рианна, отметив, что ее стилисту сейчас приходится нелегко, ведь ее объемы меняются быстро.





Прокомментировала знаменитость и один из самых вирусных нарядов, который обсуждали все, — прозрачное платье Dior, в котором она появилась на показе бренда в Париже.

Для меня это платье на самом деле больше всего похоже на одежду для беременных среди того, что я когда-либо носила. До того момента мы не обращались к образу леди. Так что я подумала: "Давай сделаем леди!"

— сказала Рианна.





Рианна на показе Dior

В исполнении Рианны трактовка такого образа включала цепочки и чокер, а также стринги ее собственного бренда Savage x Fenty.

Ну люди все равно увидели бы мои трусики. Так что лучше, чтобы это был мой бренд,

— парировала певица.

При появлении на людях Рианна сейчас не стремится носить закрытые вещи или скрывать живот — скорее наоборот. За это певица иногда подвергается критике в сети — некоторые считают, что она слишком навязчиво обнажает живот. Но Рианна с этим не согласна.

Мое тело сейчас проходит невероятный период, и я не собираюсь стыдиться этого. Это время должно быть праздничным. Почему надо скрывать свою беременность?

— возмутилась Рианна.

Рианна также рассказала, что беременность не была запланированной.

Я не планировала ее, но уж точно я не против. Я не высчитывала, когда у меня овуляция и все такое. Мы просто хорошо провели время,

— сказала певица.









Она также рассказала, что несколько переживает из-за возможной послеродовой депрессии, но пока чувствует себя хорошо — ее не мучил токсикоз, а с перепадами настроения она справляется.

Я готовилась к чему-то безумному, потому что знала, что у меня не будет своего обычного распорядка жизни, я не могу просто пойти и выкурить косяк прямо сейчас. Но я была приятно удивлена, что смогла справиться,

— отметила Рианна.

Исполнительница также коснулась темы своих отношений с A$AP Rocky, с которым она долгое время была просто в дружеских отношениях, хотя в одном из интервью рэпер позднее отмечал, что Рианна всегда нравилась ему в романтическом смысле.

Со мной люди не очень легко выходят из френдзоны. И мне, конечно, потребовалось некоторое время, чтобы понять, как хорошо я знаю его и как хорошо он знает меня, потому что мы также понимаем, какие неприятности мы можем принести друг другу,

— сказала Рианна.





Певица призналась, что все изменилось с началом пандемии коронавируса, когда мир оказался в изоляции. Летом 2020 года (в том же году появились и слухи о романе) они совершили путешествие из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк и смогли уйти от пристального внимания публики. При этом вели они себя как самые обычные туристы — устраивали барбекю и покупали еду на заправках.

За это время он стал моей семьей. Нет никакой претенциозной чуши, мы просто живем. Я просто чувствую, что могу все рядом с ним,

— призналась Рианна, отметив, что ее маме ее избранник также понравился с первого взгляда.

При этом певица вспомнила забавный случай, как A$AP Rocky оказывал ей знаки внимания, когда они еще были просто коллегами и вместе выступали на церемонии VMA в 2012 году.

Он схватил меня за задницу на сцене. Это не было частью репетиции! Я говорю: "Что ты делаешь?!". Мой менеджер потом сказал: "О боже, этот парень ей точно нравится, иначе она никогда не спустила бы это на тормозах,

— рассказала Рианна.





Также знаменитость призналась, что сейчас ее, вопреки ожиданиям, больше тянет на сладкое, а не на соленое, и она не может устоять перед пончиками. Хотя одно соленое блюдо она тоже ест с удовольствием — это мандарины с солью.

Они должны быть с солью и только с солью, потому что на Барбадосе мы берем фрукты в океан и замачиваем их. Поверьте мне, это вещь,

— поделилась своими гастрономическими предпочтениями Рианна.





Надя Бесчетникова