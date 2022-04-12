Россия не останется без связи

По крайней мере там, где она уже есть

19:58 Автор: Юлия Сапрыгина

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia заявил 12 апреля об уходе с российского рынка. Днем ранее работу с нашей страной на неопределенный срок приостановила и шведская компания Ericsson. На двоих они поставляли в Россию около 40 процентов оборудования для сетей связи. Как их уход может отразиться на распространении, качестве и стоимости Интернета и мобильных услуг, «Парламентская газета» спросила у экспертов.

Впереди санкций

Nokia и Ericsson уходят из нашей страны после очередного пакета антироссийских санкций, который приняли 8 апреля. Он вводит запрет на поставки в Россию технологий, предназначенных для гражданских сетей связи организаций, контролируемых государством или имеющим более 50 процентов госсобственности.

«Таких сетей в России на самом деле не так много. Это, например, «Ростелеком» и «ТрансТелеКом», — сказал «Парламентской газете» руководитель информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Таким образом, Nokia и Ericsson могли бы удовлетворять большую часть потребностей российского рынка, и такие варианты им предлагали. Тем не менее финны и шведы решили свернуть свой бизнес.

Где брать оборудование

«Nokia и Ericsson контролировали 40 процентов рынка базовых станций — это существенно, — сказал Кусков. — Кроме них такое оборудование поставляет Huawei».

Не исключено, что российские мобильные операторы будут получать оборудование этих же компаний через параллельный, или серый, импорт, считает Кусков.

С ним согласен аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Товары все равно будут поступать в Россию так или иначе. Также будет происходить замещение этих товаров другими марками — из Китая и Америки», — сказал он «Парламентской газете».

Разработку оборудования для сетей связи поколения 5G уже давно начали в Ростехе. «Ранее было анонсировано, что отечественное оборудование должно появиться в 2023 году. Но в текущей ситуации это может быть и позже», — сказал Кусков.

Кроме того, нужна долгосрочная стратегия в сфере уже евразийских телекоммуникационных платформ, полагает зампред Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов: «Вопрос не только в оборудовании, но и в технологических пакетных решениях. Надо с партнерами по ЕАЭС ускорить переход на гармонизацию стандартов в сфере телекоммуникаций». Помимо прочего, для всех стран ЕАЭС это вопрос стратегической безопасности, отметил парламентарий.

В режиме экономии

Операторы сейчас имеют определенный запас прочности, на складах хранится уже закупленное оборудование, отметил Денис Кусков. Однако его все равно придется экономить.

«К сожалению, в этом году мы уже не сможем заниматься расширением сетей. Потому что оборудование надо беречь и использовать его для замены выходящего из строя», — сказал эксперт.

Это значит, что Интернет, скорее всего, в ближайшее время не дойдет в отдаленные деревни и села, — это плохая новость. Но есть и хорошая: «Без связи и Интернета Россия не останется», — отметил Кусков.

На сколько хватит имеющегося оборудования, сказать сложно, заметил он. «Но до конца года я бы точно не бил тревогу». С ним согласен и Эльдар Муртазин. «Даже если вообще ничего не изменится, в течение года связь не ухудшится», — пообещал он.

Дороже и медленнее

Правда, Интернет может стать медленнее, не исключают эксперты. Снижение скоростей специальные сервисы уже фиксируют, причем довольно давно — где-то полгода.

«Пока снижение скорости не тотальное, — сказал Кусков. — Но оно показывает, что операторы достигли предела возможностей того оборудования, которое они используют».

Что же касается роста цен на такие услуги, здесь эксперты разошлись во мнении. Ранее операторы уже повысили цены на 10—12 процентов.

«Думаю, что в этом году больше повышения не будет. Но проблемы могут начаться, я бы так сказал», — отметил Денис Кусков.

Рост цен будет, но каким, оценить пока сложно, так как сейчас нет поставок, неизвестна стоимость оборудования, считает Муртазин. «Думаю, что в лучшем случае рост составит 20 процентов. В худшем — это будет двукратный рост», — сказал он.

Минцифры ранее, 28 марта, рекомендовало крупнейшим операторам связи отказаться от безлимитного Интернета и пересмотреть тарифы. В ведомстве заявили, что исключение архивных тарифов с неактуально низкой ценой позволит мобильным операторам сохранить.

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