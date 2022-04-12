Рынок облачных игр быстро растет, к 2024 году ожидается рост в 4 раза

Вадим Карасев





За последние годы в игровой индустрии активно растут подписки и облачные сервисы. Крупные игроки на этом рынке стараются объединить подписку на игры и облачный гейминг. Например, Microsoft дает возможность играть в проекты через Xbox Cloud Gaming игрокам, которые подписаны на Game Pass Ultimate.

Аналитики Newzoo опубликовали отчет, в котором сообщили о более чем двукратном росте облачных игр в 2021 года. За 2021 год облачный гейминг принес почти $1,5 млрд, тогда как в 2020 году эта цифра была на уровне в $671 млн.

Как считают аналитики Newzoo, рост ускорится в ближайшие годы. Они прогнозируют, что к 2024 году доход от облачного гейминга дойдет до $6,3 млрд.