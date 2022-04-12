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Слуцкий: Штайнмайер провалил «тест на суверенитет» под аплодисменты США

Слуцкий: Штайнмайер провалил «тест на суверенитет» под аплодисменты США

22:47  Автор: Наталия Васильева



Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер своими попытками «отречься» от «тесных связей» с РФ в прошлом провалил так называемый тест на суверенитет «под одобрительные аплодисменты Вашингтона». Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. 

Ранее президент Германии заявил журналистам в Варшаве, что его не пожелали принимать в Киеве, куда он планировал приехать совместно с президентами прибалтийских стран, чтобы «подать сигнал совместной европейской солидарности». В свою очередь, газета Bild сообщала, что Штайнмайер намеревался прибыть на Украину 13 апреля, но украинский лидер Владимир Зеленский отказался принять его «из-за тесных связей с Россией» в прошлом. 

«Наверное, президент ФРГ в свое время не выполнил норматив по русофобии, — прокомментировал данное заявление Слуцкий. — Чтобы как-то исправить положение, Штайнмайер, находясь в Варшаве, призвал задокументировать и расследовать «российские военные преступления на Украине». Интересно, призывал ли он раньше к расследованию зверств польских пограничников или военных преступлений киевского режима?»


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При этом Штайнмайер заявил, что «возвращение к нормальности» в отношениях с Россией при Президенте Владимире Путине невозможно. «Тест (на суверенитет) провален под одобрительные аплодисменты Вашингтона», — пишет Слуцкий.

«От себя добавим: возвращение к нормальности невозможно, пока «хвост» вот так вот «продолжает вилять собакой», а европейские политики все также во главу угла навязанные антироссийские шаблоны вместо реальных интересов своих граждан. И нам очень сложно поддерживать нормальные отношения со странами, которые окончательно теряют остатки своего суверенитета», — добавил депутат.



#Германия #США #Украина

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По материалам: pnp.ru

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