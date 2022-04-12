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Студия Playdead (Limbo, Inside) показала арт своей новой игры

Студия Playdead (Limbo, Inside) показала арт своей новой игры


Еще в 2017 году состоялся анонс новой игры от студии Playdead, известной по проектам Limbo и Inside. У этой новой игры все еще нет названия, но ранее разработчики показывали уже по ней пару артов. Кроме того, об этой игре известно, что она будет трехмерной адвенчурой с «научно-фантастической историей о путешествии по вселенной».

Похоже, что разработчики из Playdead готовятся к выпуску игры. Игроки обратили внимание, что профиль в Twitter студии получил новую «шапку» с артом игры, который ранее не демонстрировался. Отметим, что до этого в профиле студии несколько месяцев не появлялись никакие записи.


Кроме демонстрации нового арта, намеком на скорый релиз игры является поиск студией Playdead специалиста для контроля качества разработки.

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По материалам: newxboxone

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