Татьяна Брухунова высказалась о смене фамилии после свадьбы с Петросяном

Жена юмориста Петросяна, Татьяна Брухунова пообщалась с поклонниками и ответила на их вопросы. Татьяна Брухунова стала законной супругой Евгения Петросяна в декабре 2019 года. Торжество было тайным и супруги до сих пор хранят в секрете подробности церемонии. За два с половиной года молодая жена юмориста не похвасталась ни одним свадебным фото. Зато на днях выяснилась любопытная деталь по поводу документов Брухуновой. Долгое время все считали, что Татьяна после свадьбы отказалась расставаться с девичьей фамилией. Однако, похоже, это не так. Супруга Петросяна была сильно удивлена, когда ей задали прямой вопрос на эту тему.Татьяна Брухунова «Позволю себе встречный вопрос, а как вы определили, что я не взяла (фамилию мужа — прим. ред.)?»— написала в Сети Татьяна. Кстати, за день до этого Брухунова ответила и на другой, не менее личный, вопрос. Она положила конец слухам о том, что она могла родить сына Вагана от другого мужчины. «Я знаю, кто отец моего ребенка, — и этого достаточно. А те, кто видит Вагана в жизни, отмечают его 90-процентное сходство с отцом», — опровергает слухи Татьяна.Ваган Петросян Стоит отметить, что Брухунова стала гораздо более открытой с публикой после того, как завершился затянувшийся судебный процесс. Речь идет о разделе совместно нажитого имущества Петросяна и его бывшей жены Елены Степаненко. Как ни старались адвокаты экс-супруги артиста забрать себе большую часть миллиардного состояния, всё было разделено примерно поровну.