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Татьяна Лазарева рассказала свое мнение об уехавших звездах

Татьяна Лазарева рассказала свое мнение об уехавших звездах
Артистка Татьяна Лазарева попыталась защитить знаменитостей. Недавно публику шокировало резкое обращение Андрея Макаревича в адрес россиян, осуждающих спешно покинувших страну звезд. Его мнение разделяет ведущая Татьяна Лазарева. Ведущая и сама сейчас за пределами России, а именно — в Испании. Она хоть и посчитала высказывание Макаревича резким, но в чем-то с ним согласилась. Напомним, в личном блоге 68-летний артист заявил следующее: «Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры... Это Россия уехала от вас, мудачье. Потому что Россия — они, а не вы». Слова певца Лазарева прокомментировала так: «Зачастую в полемике мы так говорим. Я уверена, что это очень эмоциональное заявление для Андрея Вадимовича... И конечно же, Галкин, Земфира, Пугачева, Чулпан — это выдающиеся люди своей страны, но это не вся Россия. Думаю, и они это прекрасно понимают».
Татьяна Лазарева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как отмечает 55-летняя артистка, тот факт, что она и ее коллеги покинули Россию, не означает, что им наплевать на текущее положение дел. «Они очень болеют за свою страну, и Андрей Вадимович тоже болеет, и переживает, как и я. Просто мы такие, не хочется нам пачкать руки, опускаться до этого всего. У нас есть возможность уехать — и мы уезжаем. Так проще. Но кому-то — я уверена, это будут те же самые Макаревич, Земфира, Чулпан и Алла с Максимом — придется все-таки с этим разбираться», — поделилась Татьяна на YouTube-канале «Навальный LIVE». Лазарева понимает, почему на нее сыплются тысячи злых комментариев. По мнению звезды, ее позицию публика считывает неверно. «Люди считают, что мы думаем так: «Вы вот все — не Россия, а мы — Россия, мы уехали. Сейчас вас тут научим, как жить, потому что нам с вами не по пути». И начинают лить негатив. Думаю, в комментариях у Макаревича тоже самое». К слову, Татьяне все же хочется ответить хейтерам, не стесняясь в выражениях. «Да, мы все уехали, сделали свой выбор. Но говорить о том, что вы все мудачье... Хочется, конечно, но это легко сказать».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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