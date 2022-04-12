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В Адыгее пройдет конкурс «PROКОСМОС»

В Адыгее пройдет конкурс «PROКОСМОС»

Детский технопарк «Кванториум» Минпросвещения России приглашает принять участие в Открытом конкурсе Республики Адыгея «PROКОСМОС». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.
 
Конкурс продлится до 30 апреля, он объединит ребят дошкольного возраста, школьников, учащихся организаций дополнительного образования. В этом году перечень номинаций расширился:
 
«Космические тайны» (рисунок);

«Космический костюм и снаряжение» (поделки);

«Человек. Вселенная. Космос» (3D-модель);

«Космос: близкий и далекий» (2D-модель, графический дизайн);

«Поехали! Гагарин первый в космосе» (стикеры).
 
Прием заявок продлится до 25 апреля.

# Общество
По материалам: edu.ru

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