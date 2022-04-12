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В Apex Legends исправили проблему со сторонними контроллерами на Xbox Series X | S

В Apex Legends исправили проблему со сторонними контроллерами на Xbox Series X | S


После релиза оптимизированной до Xbox Series X | S версии игры Apex Legends, игроки, которые предпочитают сторонние контроллеры, столкнулись с проблемами. Геймпады не работали или неправильно работали в условно-бесплатном шутере, из-за чего играть в него можно было только на официальных контроллерах Xbox.

Студия Respawn выпустила обновление для Apex Legends, которое устраняет данную проблему. Теперь игроки со сторонними контроллерами не должны испытывать проблем в их работе на Xbox Series X | S с игрой Apex Legends. Исправление является серверным, игрокам не требуется дополнительно обновлять проект.

Кроме устранения проблем с работой контроллеров, Respawn исправила и некоторые другие баги, которые имели место быть в Apex Legends на новых консолях Xbox.

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По материалам: newxboxone

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