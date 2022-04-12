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В кампанию Halo Infinite можно играть от третьего лица, благодаря моду

В кампанию Halo Infinite можно играть от третьего лица, благодаря моду


На PC модификации позволяют пройти кампанию Halo Infinite от третьего лица, и выглядит в таком режиме игра довольно достойно. Портал PC Gamer обратил внимание на модификацию для шутера 343 Industries под названием All Campaign Weapons 3rd Person.

Модификация дает возможность активировать в кампании Halo Infinite режим от третьего лица — ниже в ролике демонстрируется, как это сделать, и каким образом выглядит игра при смене режима игры. Отмечается, что прямо в самой игре переключать вид с третьего лица на первое лицо не получится — для этого нужно выходить из игры и активировать/деактивировать модификацию.


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Напомним, игра Halo Infinite доступна в Game Pass — на Xbox и PC.

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По материалам: newxboxone

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