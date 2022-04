В Life is Strange Remastered Collection теперь доступен режим 60 FPS на Xbox Series X

Вадим Карасев





С момента релиза обновленной коллекции Life is Strange разработчики обещали реализовать режим 60 FPS на консолях нового поколения. Несколько дней назад он стал доступен на Playstation 5, а до Xbox Series X добрался только сегодня.

Если вы обладаете копией игры Life is Strange Remastered Collection на Xbox Series X, с сегодняшнего дня в проекте доступен режим 60 FPS. Помимо режима с повышенной частотой кадров, обновление, согласно сообщению разработчиков «содержит новые исправления для Series S и X», которые должны устранить вылеты игры и различного рода сбои.

Напомним, что сборники включает в себя Life is Strange Remastered и Life is Strange: Before the Storm Remastered.

Watch this video on YouTube