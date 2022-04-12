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Жена Константина Ивлева поделилась фото с новорожденной дочкой

Жена Константина Ивлева поделилась фото с новорожденной дочкой
Молодая жена телеповара Константина Ивлева, модель и журналистка Лера Куденкова опубликовала фото из роддома и рассказала о новорожденной дочке. Молодая жена известного шеф-повара и ведущего телевизионных кулинарных шоу Константина Ивлева, Лера Куденкова, вышла на связь с подписчиками после родов. Молодая мама поделилась снимком из клиники, на котором запечатлена рядом с кроваткой, в которой лежит ее новорожденная дочка. Правда, малышку она прикрыла смайликом в виде баклажана.
Жена Константина Ивлева - Лера Куденкова с новорожденной дочкой «Да, Дорогие, Я Стала мамой! ☺️ очень неожиданно и в не запланированный день 🙈. Девчонка у нас с характером! Сама решает как ей лучше и когда пора 😃😎🥰. Немного прийду в себя и уже дома поделюсь с вами этой увлекательной историей ☺️❤️», — пообещала Лера Куденкова. Напомним, Лера Куденкова родила дочку Константину Ивлеву 10 апреля. Девочку назвали Никой. Для Леры Куденковой малышка стала первым ребенком, а для Константина Ивлева — третьим. У телеповара есть двое детей от предыдущего брака.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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