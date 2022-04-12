Жена Моргенштерна может получить внушительную сумму после развода

Журналисты выяснили, на что может претендовать супруга рэпера Моргенштерна после развода. Скандальный рэпер Алишер Моргенштерн на днях подтвердил слухи о разводе с Диларой Зинатуллиной. Пара решила расстаться, не прожив в браке и года. Как известно, свадьбу они сыграли в прошлом августе, а осенью перебрались в Дубай, где Дилара остается до сих пор. Певец же находится сейчас в Израиле, стремясь получить гражданство. Пока не известно, когда состоится развод знаменитостей, но эксперты уже объяснили, как пройдет раздел совместно нажитого имущества и на что сможет рассчитывать экс-жена Моргенштерна. На сегодняшний день состояние рэпера оценивается примерно в 1,5 миллиона долларов. Однако претендовать на всю эту сумму или даже ее половину Дилара не имеет права, поскольку капитал артиста был им заработан до заключения брака.Моргенштерн с женой - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «То же самое касается другого имущества, в том числе, ресторана, открытого до свадьбы. Если это вне брака, то это все его. А если за семь месяцев брака он заработал, предположим, 100 тысяч долларов, Дилара может претендовать на 50 тысяч», — уточнил адвокат Андрей Князев. Зато за Зинатуллиной, скорее всего, останутся все подарки, которыми осыпал ее рэпер еще до замужества – эти вещи, как отметил юрист, не входят в число делимого имущества при разводе. Однако иначе обстоит дело с презентами, полученными в браке. «Подарки есть подарки. Если они были сделаны до свадьбы, то они в ее собственности. Если они были сделаны во время брака, то они будут делиться 50 на 50», — добавил эксперт в беседе с порталом Popcornnews. Также остается вероятность, что Моргенштерн успел заключить с Диларой брачный договор, где заранее были прописаны все условия их развода. Если этот документ существует, то экс-супруга артиста рискует остаться ни с чем, как в свое время произошло с Ольгой Бузовой, у которой Дмитрий Тарасов забрал даже подаренную им машину, поскольку автомобиль числился его собственностью.