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Жена Моргенштерна может получить внушительную сумму после развода

Жена Моргенштерна может получить внушительную сумму после развода
Журналисты выяснили, на что может претендовать супруга рэпера Моргенштерна после развода. Скандальный рэпер Алишер Моргенштерн на днях подтвердил слухи о разводе с Диларой Зинатуллиной. Пара решила расстаться, не прожив в браке и года. Как известно, свадьбу они сыграли в прошлом августе, а осенью перебрались в Дубай, где Дилара остается до сих пор. Певец же находится сейчас в Израиле, стремясь получить гражданство. Пока не известно, когда состоится развод знаменитостей, но эксперты уже объяснили, как пройдет раздел совместно нажитого имущества и на что сможет рассчитывать экс-жена Моргенштерна. На сегодняшний день состояние рэпера оценивается примерно в 1,5 миллиона долларов. Однако претендовать на всю эту сумму или даже ее половину Дилара не имеет права, поскольку капитал артиста был им заработан до заключения брака.
Моргенштерн с женой - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «То же самое касается другого имущества, в том числе, ресторана, открытого до свадьбы. Если это вне брака, то это все его. А если за семь месяцев брака он заработал, предположим, 100 тысяч долларов, Дилара может претендовать на 50 тысяч», — уточнил адвокат Андрей Князев. Зато за Зинатуллиной, скорее всего, останутся все подарки, которыми осыпал ее рэпер еще до замужества – эти вещи, как отметил юрист, не входят в число делимого имущества при разводе. Однако иначе обстоит дело с презентами, полученными в браке. «Подарки есть подарки. Если они были сделаны до свадьбы, то они в ее собственности. Если они были сделаны во время брака, то они будут делиться 50 на 50», — добавил эксперт в беседе с порталом Popcornnews. Также остается вероятность, что Моргенштерн успел заключить с Диларой брачный договор, где заранее были прописаны все условия их развода. Если этот документ существует, то экс-супруга артиста рискует остаться ни с чем, как в свое время произошло с Ольгой Бузовой, у которой Дмитрий Тарасов забрал даже подаренную им машину, поскольку автомобиль числился его собственностью.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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