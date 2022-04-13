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19 примеров того, как дизайнеры одежды слегка перестарались, утратив контроль над своей фантазией

19 примеров того, как дизайнеры одежды слегка перестарались, утратив контроль над своей фантазией

Некоторые современные показы мод способны шокировать смелостью представленных образов. Но далеко не только модные подиумы предлагают наряды, от вида которых хочется и плакать, и смеяться одновременно. Люди со всего мира то и дело находят весьма своеобразную одежду в бутиках и магазинах. Порой образы настолько смехотворны, что клиенты просто не могут пройти мимо и стараются запечатлеть «модный» лук на камеру. Некоторые фэшн-произведения настолько курьёзны, что так и хочется посмотреть на дизайнера, придумавшего «стильную» модель.

Пользователи социальных сетей увидев многие «шедевры», не смогли сдержать эмоций и сопроводили фото уместными комментариями.

Жизнь слишком коротка, чтобы носить скучные штаны

Я надеюсь, что эти глаза и зубы светятся в темноте!


Летние сандалии

Странные шорты португальской команды

А ведь кому-то заплатили за разработку этой формы.

Вы готовы к новой моде?

Пожалуйста, не надо.

Почему бы просто не ходить голышом? Это бы сэкономило деньги!

Очаровательные «грязевые» ботинки

Когда косплеишь болотного монстра, но хочешь быть болотным монстром на каблуках.

Похоже на модель вулкана из детского научного проекта!

«Медвежья» куртка гарантировано выделит из толпы и сделает из вас оптическую иллюзию

Куртка эмоциональной поддержки!

Представьте, что обнять человека, одетого в такую куртку, это всё равно, что обнять кучу мармеладных мишек.

Эту вещь с трудом можно назвать джинсами. Зачем их продают?

Эта блузка выглядит так, словно покрыта кофейными пятнами

Для тех, кто никак не может вырастить собственную «лужайку» на затылке

Джуты — джинсовые сапоги с карманами

«Коровьи штаны»

Признайся, ты просто хочешь выглядеть как корова!

Смочили в грязи и готово!

Это стоит 75 фунтов стерлингов! Почему?

Это бренд Dsquared2, новая такая вещь стоит у них 300 фунтов стерлингов!

Вот почему на носках не должно быть лица

Вы даже не узнаете, кто это — Гарри Стайлс или Эндрю Гарфилд!

Что может быть лучше космических котов? Надели бы?

Бизнес-кроксы

Сожгите их! Пожалуйста!

Они были созданы в аду, так как могут выдержать любое пламя.

Для «рыцарских» занятий

Должны ли они быть зарегистрированы, как легальное оружие?

Карманы в джинсах моей жены и штанах 18-месячного сына. Всё, что нужно знать о функциональности одежды

Мой рождественский прикид

Куртка из апельсиновых корок

Иногда мода бывает беспощадна. Если увиденного вам было недостаточно, то здесь есть уйма примеров других случаев, когда дизайн вещей оказался провальным.

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По материалам: Юмор

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