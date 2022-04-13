Альбина Джанабаева с Валерием Меладзе впервые показали лицо дочки-именинницы

Певица Альбина Джанабаева и ее супруг поделились фото с дочерью Агатой, которой сегодня исполнился годик. 12 апреля в звездной семье Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе — большой праздник. Ровно год назад в этот день пара стала родителями девочки Агаты. В честь дня рождения малышки Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе решили развернуть Агату лицом к поклонникам. На фото, которым Альбина Джанабаева поделилась в микроблоге, она держит наследницу на руках. В кадре хорошо видно лицо Агаты, ее щечки и короткие светлые волосы.Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе с дочерью Агатой «Сегодня нашей девочке исполнился год, это был год бессонных ночей, волнений и безграничного счастья. Любим❤️12апреля 🎈🎈🎈», — написала под фото Альбина Джанабаева. 56-летний Валерий Меладзе также показал публике редкое фото своей младшей наследницы.Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе с дочерью Агатой «Сегодня исполнился год нашей доченьке Агатушке ❤️Год бессонных ночей и волнения, год безграничного счастья!!! Для нас — это ещё один год нашей суетной жизни, а для малышки — это целая жизнь!!!», — поделился Меладзе. «Чудесная булочка, с днем рождения!»; «Валера и Альбина, поздравляю вас, это нереальное счастье! А Агаточке самого главного — здоровья!»; «Какая красавица! С днем рождения, принцесса!» — пишут подписчики. Кстати, весь этот год Меладзе и Джанабаева делали ироничные видео о трудной судьбе молодых родителей маленького ребенка. Выдержали они эту тональность и в день рождения Агаты, представ на фото с синяками под глазами. Напомним, Меладзе и Джанабаева воспитывают троих детей: двоих сыновей Константина и Луку, а также малышку Агату. Также у Валерия Меладзе есть три дочери от первого брака с Ириной Малухиной: Инга, Софья и Арина.