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Александр Васильев заявил, что мужчины боятся совершенных девушек

Александр Васильев заявил, что мужчины боятся совершенных девушек
Историк моды Александр Васильев высказался о женской красоте. Ведущий ответил на вопрос своих поклонниц, которые задали ему во время прямого эфира на YouTube-канале «Неизвестный Париж с Игорем Франком». Зрительниц интересовало, почему к ним, красивым, ухоженным, модным не подходят мужчины.
Рената Литвинова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Историк моды заметил, что с той же проблемой сталкивается икона стиля Рената Литвинова, на которую представители противоположного пола смотрят, но редко к ней проявляют настоящий интерес. «Мужчины боятся к ней подходить вообще. Они видят ее холодной, стильной, ангелоподобной. Но до тех случаев, пока она не сломает руку или у нее не раздует флюс. Вот когда у нее начинают появляться видимые физические дефекты, тут к ней льнут. Когда она не совсем совершенна. То, что не вполне любят мужчины, — это полное совершенство. Когда Леди Совершенство, они не подходят», — заявил Васильев.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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