Алла Пугачева будет жить на Российскую пенсию, несмотря на санкции

72-летняя певица Алла Пугачева эмигрировала в Израиль. Артистка надеется сохранить за собой российскую пенсию. Государство имеет обязательства перед поп-звездой. Легендарная певица с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри уже полтора месяца живут в Израиле. Пенсия Примадонны вместе с надбавкой за звание народной артистки СССР составляет 47 тысяч рублей. Сегодня выяснилось, существует ли риск того, что Алла Борисовна не сможет получать ее в Израиле. Известный адвокат Александр Архипов заверил, что проблем у Пугачевой не должно возникнуть. «Масса людей-пенсионеров нашей страны живут за пределами Российской Федерации и получают причитающуюся им пенсию, на которую существуют в зависимости от ее размера. Пенсия начисляется вне местонахождения человека. Будь это Израиль, Америка или любая другая страна. Государство имеет свои обязательства перед пенсионерами. Я не вижу никаких проблем», — пояснил юрист.Алла Пугачева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Вместе с тем он указал на возникшие трудности. Они связаны в связи с частичным отключением России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Некоторые банки еще работают. «Это финансовый вопрос. Возможно при таких раскладах перечисление в рублях, а в последующем конвертация по курсу ЦБ либо по курсу банка, в стране которой находится пенсионер. Если банк не под санкциями, то проблем не возникнет. А в отношении физических лиц данные санкции вообще не действуют», — цитирует Архипова сайт Teleprogramma.pro.