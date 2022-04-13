Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алла Пугачева будет жить на Российскую пенсию, несмотря на санкции

Алла Пугачева будет жить на Российскую пенсию, несмотря на санкции
72-летняя певица Алла Пугачева эмигрировала в Израиль. Артистка надеется сохранить за собой российскую пенсию. Государство имеет обязательства перед поп-звездой. Легендарная певица с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри уже полтора месяца живут в Израиле. Пенсия Примадонны вместе с надбавкой за звание народной артистки СССР составляет 47 тысяч рублей. Сегодня выяснилось, существует ли риск того, что Алла Борисовна не сможет получать ее в Израиле. Известный адвокат Александр Архипов заверил, что проблем у Пугачевой не должно возникнуть. «Масса людей-пенсионеров нашей страны живут за пределами Российской Федерации и получают причитающуюся им пенсию, на которую существуют в зависимости от ее размера. Пенсия начисляется вне местонахождения человека. Будь это Израиль, Америка или любая другая страна. Государство имеет свои обязательства перед пенсионерами. Я не вижу никаких проблем», — пояснил юрист.
Алла Пугачева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Вместе с тем он указал на возникшие трудности. Они связаны в связи с частичным отключением России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Некоторые банки еще работают. «Это финансовый вопрос. Возможно при таких раскладах перечисление в рублях, а в последующем конвертация по курсу ЦБ либо по курсу банка, в стране которой находится пенсионер. Если банк не под санкциями, то проблем не возникнет. А в отношении физических лиц данные санкции вообще не действуют», — цитирует Архипова сайт Teleprogramma.pro.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Уже известно о 5 играх, которые добавят в Game Pass в мае
Уже известно о 5 играх, которые добавят в Game Pass в мае
Steelrising перенесли на сентябрь, разработчики назвали точную дату релиза
Steelrising перенесли на сентябрь, разработчики назвали точную дату
Алла Пугачева будет жить на Российскую пенсию, несмотря на санкции
Алла Пугачева будет жить на Российскую пенсию, несмотря на санкции
Ксения Собчак прояснила ситуацию с израильским паспортом
Ксения Собчак прояснила ситуацию с израильским паспортом
Альбина Джанабаева с Валерием Меладзе впервые показали лицо дочки-именинницы
Альбина Джанабаева с Валерием Меладзе впервые показали лицо
Владислав Лисовец впервые признался, что у него есть две внебрачные дочери
Владислав Лисовец впервые признался, что у него есть две внебрачные
Diablo III теперь работает в повышенном разрешении на Xbox Series X | S
Diablo III теперь работает в повышенном разрешении на Xbox Series X |
Мотивирующие цитаты для Раков
Мотивирующие цитаты для Раков
Анна Чиповская высказалась об увольнение Райкина
Анна Чиповская высказалась об увольнение Райкина
Ольга Бузова прошлась по бывшим мужчинам
Ольга Бузова прошлась по бывшим мужчинам
Анна Снаткина рассказала о причине ухода своего мужа из Comedy Club
Анна Снаткина рассказала о причине ухода своего мужа из Comedy Club
Александр Васильев заявил, что мужчины боятся совершенных девушек
Александр Васильев заявил, что мужчины боятся совершенных девушек

Топ на сегодня

15 девушек и жён, которые доказали, что чувство юмора — лучший способ внести разнообразие в отношения
15 девушек и жён, которые доказали, что чувство юмора — лучший способ
Жена Моргенштерна может получить внушительную сумму после развода
Жена Моргенштерна может получить внушительную сумму после развода
Официально: Certain Affinity теперь работает над Halo Infinte — ходят слухи, что над «Королевской битвой»
Официально: Certain Affinity теперь работает над Halo Infinte — ходят
Представлена игра Hell is Us — приключенческий экшен для консолей нового поколения
Представлена игра Hell is Us — приключенческий экшен для консолей
15 жизненных комиксов о разочарованном зайчике, попадающем в ситуации, которые вынуждают его говорить «ну вот»
15 жизненных комиксов о разочарованном зайчике, попадающем в

Еще по теме

Стало известно, что Алла Пугачева делает в Израиле
Журналисты узнали размеры пенсий российских артистов. Алла Пугачева получает 47 тысяч рублей
Алла Пугачева собирается получить израильское гражданство
Алла Пугачева призналась, что "фанатеет" от Димы Билана