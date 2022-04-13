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Анна Чиповская высказалась об увольнение Райкина

Анна Чиповская высказалась об увольнение Райкина
Актриса Анна Чиповская вмешалась в театральный скандал. Сегодня в театральной сфере разгорелся большой скандал, связанный с решением ректора Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) об увольнении художественного руководителя. 12 апреля Анатолий Полянкин подписал приказ и снял с поста Константина Райкина. Студенческий совет ВШСИ выступил против увольнения Райкина. Учащиеся привели аргументы в пользу отмены этого беспрецедентного решения.
Анна Чиповская В защиту Константина Аркадьевича высказалась и одна из выпускниц его мастерской в Школе-студии МХАТ актриса Анна Чиповская. Актриса в своих прошлых интервью говорила о том, что своим успехом обязана именно Райкину, который рассмотрел в ней талант и помог сформироваться ей как творческой единице. Чиповская шокирована увольнением своего наставника и говорит о том, что изгнание Райкина из ВШСИ является чем-то немыслимым. «Истинного художественного руководителя уволить невозможно. Он был, есть и останется авторитетом, учителем, нравственным камертоном, он был, есть и останется человеком, за которым люди готовы идти и ради которого поступают в ВШСИ», — цитирует Чиповскую «Театр». Стоит отметить, что проблемы в учебном заведении начались месяц назад, когда вышло постановление о приостановке учебного процесса из-за ухудшения материального положения Института. Студенты вопреки всему продолжали заниматься в коридорах заведения, так как доступ к аудиториям был закрыт.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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