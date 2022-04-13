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Анна Снаткина рассказала о причине ухода своего мужа из Comedy Club

Анна Снаткина рассказала о причине ухода своего мужа из Comedy Club
Актриса Анна Снаткина объяснила уход Виктора Васильева из популярного шоу. Виктор Васильев стал известным благодаря участию в КВН, а особую любовь публики получил после съемок в шоу Comedy Club. Однако в последнее время поклонники редко видят его в эфире юмористического проекта. Зрители удивлены, почему Виктор Васильев покинул Comedy Club, который до сих пор пользуется большой популярностью. Супруга шоумена Анна Снаткина объяснила его решение иным взглядом на юмор, чем у коллег. «Наверное, со временем там поменялся формат, а Витя у меня очень тонкий человек. Он бы не хотел, чтобы его дочь смотрела неприличные шутки», — призналась актриса.
Анна Снаткина и Виктор Васильев Напомним, что Виктор не снимается в шоу уже восемь лет. Снаткина отмечает: уход прошел без лишних драм, и артисты до сих пор поддерживают общение. Звезда также напомнила, что в карьере мужа есть много интересных проектов, причем не обязательно связанных с юмором. «Он с ребятами остался в прекрасных взаимоотношениях. Плюс посмотрите другие программы. Он работал на Первом канале, потом его захватило кино. Сейчас он активно снимается в фильмах. Ему всегда было интересно связать себя с этим. Он сам чувствует, куда ему идти», — делилась артистка.
Анна Снаткина и Виктор Васильев Кроме того, 47-летний шоумен погружен в семейную жизнь. Супруги воспитывают дочь Веронику и, по словам Анны, избранник показывает себя прекрасным отцом. «Он очень спокойный, мудрый, очень чуткий человек. Конечно, он потрясающий муж и папа. Могу прийти, а у меня на тумбочке стоят цветы. До сих пор любит делать приятные подарочки. И я к нему очень прислушиваюсь. Могу поспорить, но потом отмотаю назад, проанализирую и понимаю, что он прав», — откровенничала она в беседе с «Вокруг ТВ».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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