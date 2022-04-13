Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Британский офшор Джерси заморозил активы Романа Абрамовича на сумму более 7 миллиардов долларов

Британский офшор Джерси заморозил активы Романа Абрамовича на сумму более 7 миллиардов долларов

Издание Bloomberg сообщает, что суд офшорного острова Джерси, расположенного в проливе Ла-Манш, заморозил активы, которые могут иметь отношение к Роману Абрамовичу, на общую сумму около 7,3 млрд долларов. Это больше половины текущего состояния миллиардера — сейчас оно, по данным Bloomberg, оценивается в 13,9 млрд долларов.

В прошлом месяце Европейский союз и Великобритания уже ввели санкции против Абрамовича из-за ситуации на Украине. Западные государства сейчас активно замораживают активы российских бизнесменов, которые, как считается, близки к президенту России Владимиру Путину.

Отмечается, что полиция также провела обыски в офисах, "предположительно связанных" с Абрамовичем. Департамент юстиции острова Джерси, который имеет репутацию "налоговой гавани", заявил, что в настоящее время не может комментировать эту информацию.

Будучи частью Нормандских островов, Джерси является самоуправляемой территорией британской короны в 14 милях от Франции. Остров долгое время был настоящим магнитом для состоятельных людей, желающих снизить свои налоговые выплаты. 40% экономики острова Джерси приходится на сектор оказания международных финансовых и юридических услуг.

Ранее из-за санкций Абрамович уже лишился части своих активов, в том числе футбольного клуба "Челси", которым он владел с 2003 года. Недавно в прессе появлялись слухи, что олигарх вынужден просить денег в долг у своих знакомых. Позднее представители Абрамовича опровергли эту информацию.

Миллиардер, который серьезно пострадал от санкций западных правительств, активно принимает участие в переговорах между российской и украинской сторонами. Так, в конце марта Абрамович присутствовал на переговорах в Стамбуле.


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Татьяна Брухунова запечатлелась топлес
Татьяна Брухунова запечатлелась топлес
Рената Литвинова уже приступила к работе в Париже
Рената Литвинова уже приступила к работе в Париже
Брокер Timestocks: преимущества сотрудничества
Брокер Timestocks: преимущества сотрудничества
Создатели No Man’s Sky из Hello Games рассказали о новой игре в разработке
Создатели No Man’s Sky из Hello Games рассказали о новой игре в
В FIFA 22 удалили все российские команды, сборную и стадионы
В FIFA 22 удалили все российские команды, сборную и стадионы
Ольга Бузова рассказала о романе с хоккеистом
Ольга Бузова рассказала о романе с хоккеистом
Тамара Глоба дала неутешительный прогноз на май 2022
Тамара Глоба дала неутешительный прогноз на май 2022
Loot River очень скоро будет в Game Pass, представлен новый трейлер
Loot River очень скоро будет в Game Pass, представлен новый трейлер
Для No Man’s Sky вышло крупное обновление Outlaws с космическими пиратами
Для No Man’s Sky вышло крупное обновление Outlaws с космическими
По слухам, файтинг Phantom Breaker: Omnia the Spicy Edition добавят в Game Pass
По слухам, файтинг Phantom Breaker: Omnia the Spicy Edition добавят в
Xbox Series X | S — самые продаваемые консоли марта в Британии
Xbox Series X | S — самые продаваемые консоли марта в Британии
Лавандовый, зеленый и даже черный: невесты все чаще отказываются от традиционного белого платья
Лавандовый, зеленый и даже черный: невесты все чаще отказываются от

Топ на сегодня

Анна Снаткина рассказала о причине ухода своего мужа из Comedy Club
Анна Снаткина рассказала о причине ухода своего мужа из Comedy Club
Ольга Орлова заговорила о жертвах в семейной жизни
Ольга Орлова заговорила о жертвах в семейной жизни
Кремы, маски и пилинги: как ухаживать за собой, не вредя своей энергетике
Кремы, маски и пилинги: как ухаживать за собой, не вредя своей
Анна Чиповская высказалась об увольнение Райкина
Анна Чиповская высказалась об увольнение Райкина
Ольга Бузова прошлась по бывшим мужчинам
Ольга Бузова прошлась по бывшим мужчинам

Еще по теме

США готовят санкции против российских миллардеров
Credit Suisse заморозил связанные с РФ активы на 5 млрд долларов
В рамках дела по иску "Татнефти" заморожены активы Коломойского на $380 млн
Швейцарский банк Credit Suisse заморозил связанные с РФ активы на $5 млрд