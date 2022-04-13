Британский офшор Джерси заморозил активы Романа Абрамовича на сумму более 7 миллиардов долларов

Вадим Карасев

Издание Bloomberg сообщает, что суд офшорного острова Джерси, расположенного в проливе Ла-Манш, заморозил активы, которые могут иметь отношение к Роману Абрамовичу, на общую сумму около 7,3 млрд долларов. Это больше половины текущего состояния миллиардера — сейчас оно, по данным Bloomberg, оценивается в 13,9 млрд долларов.

В прошлом месяце Европейский союз и Великобритания уже ввели санкции против Абрамовича из-за ситуации на Украине. Западные государства сейчас активно замораживают активы российских бизнесменов, которые, как считается, близки к президенту России Владимиру Путину.

Отмечается, что полиция также провела обыски в офисах, "предположительно связанных" с Абрамовичем. Департамент юстиции острова Джерси, который имеет репутацию "налоговой гавани", заявил, что в настоящее время не может комментировать эту информацию.

Будучи частью Нормандских островов, Джерси является самоуправляемой территорией британской короны в 14 милях от Франции. Остров долгое время был настоящим магнитом для состоятельных людей, желающих снизить свои налоговые выплаты. 40% экономики острова Джерси приходится на сектор оказания международных финансовых и юридических услуг.

Ранее из-за санкций Абрамович уже лишился части своих активов, в том числе футбольного клуба "Челси", которым он владел с 2003 года. Недавно в прессе появлялись слухи, что олигарх вынужден просить денег в долг у своих знакомых. Позднее представители Абрамовича опровергли эту информацию.

Миллиардер, который серьезно пострадал от санкций западных правительств, активно принимает участие в переговорах между российской и украинской сторонами. Так, в конце марта Абрамович присутствовал на переговорах в Стамбуле.

Надя Бесчетникова