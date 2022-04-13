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Брокер Timestocks: преимущества сотрудничества

Компания начала работать в 2016 г., она выступает в роли посредника между обычными пользователями и финансовыми рынками. То есть Timestocks дает возможность пользователям торговать и получать прибыль. Главный офис брокера находится в Лондоне, именно там специальные регулирующие органы выдали компании лицензию. Согласно отзывам о Timestocks, платформа является надежной, безопасной и качественно выполняет обязательства.

Торговля на Timestocks

Данный брокер предлагает своим клиентам разные варианты торговых активов. Чтобы выполнить сделки, трейдер пользуется определенными финансовыми инструментами, к которым относят:

  • акции. Купить бумаги не получится, но брокер предоставляет для торговли контракты CFD (короткие позиции, хеджирование сделок). Маржинальная торговля позволяет увеличить возможную прибыль;
  • фондовые индексы. Их считают самым стабильным инструментом, ведь во время торговли индексами гарантируются невысокие риски. Если на рынке изменится несколько пунктов, тогда можно говорить о серьезном резонансе;
  • сырье. Для торговли можно задействовать разные сырьевые товары. Например, сельскохозяйственную продукцию, энергоресурсы, металлы и др. Различают самые востребованные активы, те, которые быстро растут и падают и активы, известные высокими показателями волатильности;
  • валютные пары. На рынке Forex представлены основные пары валют, а также есть кросс-пары. Наибольшей популярностью пользуются валютные пары, которые основываются на GBP, EUR, USD. Этот инструмент предсказуем. Торговать можно даже в том случае, если трейдер поставил минимальную сумму;
  • криптовалюты. Не нужно создавать виртуальный кошелек, платить комиссии за осуществление конвертации, чтобы торговать цифровыми монетами. Брокер Timestocks дает возможность любой торговли с помощью криптовалют. Это касается и усреднения сделок, скальпинга;
  • предстоящие IPO. На сайте брокера есть отдельный раздел, в котором публикуются новости. Они имеют отношение к акциям, которые выходят на крупные биржи международного типа. Данные актуальны даже в случае торговли на других платформах.

Особенности использования платформы

Если трейдеры собираются работать с обычного компьютера, тогда им предлагают применить специальные торговые терминалы. Это может быть TradingView, Metatrader 4. Имеется отдельная авторская версия брокера. Согласно отзывам о данном посреднике, можно выполнять автокопирование сделок, которые были заключены опытными трейдерами. Что касается новичков, то они могут использовать исторические данные, тестировать разные индикаторы и стратегии.


# Бизнес

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