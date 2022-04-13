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Diablo III теперь работает в повышенном разрешении на Xbox Series X | S

Diablo III теперь работает в повышенном разрешении на Xbox Series X | S


После выхода консолей нового поколения — Xbox Series X и Xbox Series S, игра Diablo III имела проблемы с работой на них. Проект, несмотря на оптимизацию до Xbox One X, работал на Xbox Series X по обратной совместимости с разрешением версии Xbox One S. Аналогичную версию использовала игра на Xbox Series S.

Теперь игрокам с Diablo III доступен патч под номером 2.7.3, который исправляет эту проблему. После обновления игра работает в 4K на Xbox Series X и в 1080p на Xbox Series S. Это обновление не является полноценной оптимизацией игры до консолей нового поколения, но с ним разрешение проекта на новых приставках становится выше.

Кроме обновления разрешения, патч 2.7.3 для Diablo III исправляет различные баги и добавляет новое испытание — Echoing Nightmare.

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По материалам: newxboxone

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