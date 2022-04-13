Для No Man’s Sky вышло крупное обновление Outlaws с космическими пиратами

Вадим Карасев





Разработчики No Man’s Sky сегодня представили и выпустили очередное крупное обновление — с новым контентом, механиками и миссиями. Дополнение называется Outlaws, оно распространяется бесплатно и уже доступно игрокам.

Outlaws для No Man’s Sky — это 19-е крупное дополнение, которое добавляет в игру космических пиратов. Игроки могут противостоять пиратам или примкнуть к ним. Пираты есть разных видов — от контрабандистов до охотников за головами. Находятся пираты в отдельных системах, где игроки могут получить соответствующие «пиратские» миссии.

Помимо добавления пиратов, обновление для No Man’s Sky добавляет новый класс кораблей — Solar Ships. Были внесены и некоторые изменения в уже имеющиеся механики, в частности, космические бои стали более «скоростными и азартными», благодаря измененному балансу.

Напомним, что игра No Man’s Sky доступна в подписке Game Pass.

Watch this video on YouTube